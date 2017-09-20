Почему отставка иностранцев из Наблюдательного Совета Нафтогаза – это очень плохо

Реванш идет. Реванш как следствие головокружения от успехов. Пацаны снова хотят получить свои потоки назад.

Вот не люблю я слова про реванш. Но иногда никуда не деться от факта, что даже, казалось бы, необратимые изменения пытаются обратить вспять. Используя тот факт, что некоторые направления были реформированы значительно, а часть остались такими же, как в 2013 году. В результате, какие бы реформы не проводил Нацбанк, он все равно сталкивается с судами, которые застряли в 2013 году. Тоже самое можно сказать про Нафтогаз. Который на всех конференциях ставят в пример успешных реформ, но который так и остался в украинской среде.

Сейчас идет наступление на Нафтогаз. Как результат – отставка независимых членов Наблюдательного Совета компании. Что может вылиться в возврат контроля над компанией со стороны политиков и финансово-промышленных групп. Эффективность независимого Наблюдательного Совета была продемонстрирована, когда глава Нафтогаза смог наконец уволить главу Укртрансгаза, обвинения которого в коррупции не умещались на листе А4. Но этот опытный хозяйственник сразу нашел себя, устроившись заместителем министра энергетики. А что, в Украине ведь ценят крепких хозяйственников, не разбрасываются опытом людей, так долго трудящихся в энергетике, сначала на Фирташа, а потом и на государство (ну или не только на государство). После этого, вероятно, пацаны и обиделись на Наблюдательный Совет. И реформе корпоративного управления был подписан приговор.

О чем говорят члены Наблюдательного Совета? Почему они уходят? В первую очередь они заявляют о политическом вмешательстве в работу компании. Это не новость для нас. Но неприятных сюрприз для иностранцев. В унисон с иностранцами з Наблюдательного совета говорит и Энергетическое сообщество, призывая отозвать поданный именно Кабинетом министров законопроект, который блокирует вхождение в украинскую ГТС иностранных инвесторов. А также отмечают, что Министерство энергетики фактически пытается сохранить контроль за активами по транспортировке и хранению в нарушение обязательств Украины по "Договору о создании Энергетического сообщества. Прямее и не скажешь.

И да. В Нафтогазе сейчас много денег. Компания стала прибыльной. И вы можете услышать сотни интервью украинских политиков, которые будут говорить, что теперь за компанией нужен политический контроль. Надо ли переводить, что означают такие слова? Означают они, что потоки наполнились и на них надо сесть. Срочно. Опять же выборы не за горами, нужно наполнять кассы. Политический контроль – это худшее, что можно себе представить в Украине. Суть реформы корпоративного управления как раз и заключается в том, чтобы убрать этот политический контроль и заполнить наблюдательные советы независимыми директорами. Не связанными с украинскими группами и группировками. Правительство обещало сделать это как в Нафтогазе, так и в других государственных компаниях. В частности, государственных банках. Но воз и ныне там. А из Нафтогаза иностранцев выдавливают.

Кстати, делают это совместными усилиями, министры и депутаты. Депутаты, известные свей «принципиальной» позицией, внесли ряд правок в антикоррупционное законодательство. В частности, мстя активистам за усложнение своей жизни и обязав тех также заполнять е-декларации, депутаты не забыли и о членах Наблюдательных советов. В частности, иностранным членам Наблюдательных Советов нужно передать свои корпоративные права в управление компании, лицензированной в Украине, задекларировать все иностранные счета, раскрыть информацию о доходах в других компаниях за рубежом (а это конфиденциальные сведения). Очевидно, что с такими инновациями, вы не затащите в Наблюдательные Советы украинских компаний ни одного вменяемого иностранца. Им такой геморрой не нужен. Но именно это и нужно нашим пацанам. И пацаны идут к успеху.

Почему пацаны стали наглее? Потому что зависимость от МВФ снизилась. Они потирают руки и ждут, когда наконец можно будет послать этих скучных бюрократов, говорящих на нудные темы борьбы с коррупцией, корпоративное управление, фискальная политика. Им это мешает жить. И они уже видят свет в конце туннеля. Привлечение недавно средств с помощью выпуска еврооблигаций – это очень яркий сигнал о том, что момент независимости коррупционеров уже близок. И, кстати, этот тот уникальный момент, когда власть и оппозиция в Украине едины.

К чему это может привести? К нивелированию целого ряда реформ. И пробуксовке будущих. Государственные компании – это основной оплот коррупции в Украине. Наблюдательные советы коррупции мешают. Убираешь Наблюдательные советы – повышаешь привлекательность контроля над государственными компаниями. Как результат – никакой приватизации. Потому что зачем лишать самих себя гарантированных заработков. А значит стоимость нахождения при власти снова вырастет. Значит у разного рода коррупционеров появится дополнительный стимул покупать голоса на выборах и идти как в депутаты, так и в министры. А критическая масса таких людей сможет саботировать любые реформы. И потом не спрашивайте, почему мы такие бедные. Вот поэтому.