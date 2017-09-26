О венграх, нацменьшинствах и языковом вопросе

Есть государственные школы, где преподавание должно вестись на государственном языке. Функция этих школ - дать базовые знания, научить думать, сопостовлять, анализировать гражданина Украины. В том числе подготовить молодого человека к жизни как гражданин - со всеми правами и ответственности. И государственный язык - часть выполнения данной функции.

Есть права нацменьшинств, есть их право получать образование на своём языке. НО ВМЕСТЕ с получением знаний государственного языка, ВМЕСТЕ с получением образования на государственном языке.

Если ВМЕСТЕ - государство так же финансирует такие школы, понимая, что мультикультурность, умение находить общий язык с непохожими на тебя гражданами твоей страны - основа развития личности, общества, государства.

Но если ВМЕСТО - то имеет быть подмена понятий, когда обучение на языке национальных меньшинств подменяет собой получение знаний, навыков, компетенций, которые помогут развиваться личности, стать гражданином своей страны. Если ВМЕСТО, то даже по отношению к детям получаем не развитие, а культурную резервацию.

Если ВМЕСТО, то готовим в будущем сепаратисткие регионы - территории для которых их страна является чужаком.

Поэтому в ответ на претензии венгерского министра можно сказать одно: в нашей стране законы принимает парламент Украины, а не Венгрии. Мы ориентируемся на интересы Украины, мы думаем о развитии граждан Украины, в том числе и венгерского происхождения.

Украина гарантирует развитие культуры закарпатских венгров, получение ими образования на своём языке ВМЕСТЕ с образованием по-украински.

А поэтому что-бы не заявляли уважаемые соседи, мы не позволим ограничить НАШИХ детей, детей НАШИХ граждан венгерского происхождения в получении качественного образования. Мы не дадим превращать их в жителей культурной резервации.

Точка.