О попе, обезьянах и радуге

«…сильные чувства невозможно поддерживать до бесконечности - ни в отдельном индивиде, ни в народе, - и это известно военной машине. Ей требуется потому искусственное разжигание страстей, постоянный "допинг", и служить этому кнуту – с чистой или запятнанной совестью, искренне или только следуя профессиональному долгу - должна интеллигенция, поэты, писатели, журналисты. Они ударили в барабан ненависти и били в него что есть мочи, пока у каждого нормального человека не лопались в ушах перепонки, не сжималось сердце. Почти все они – в Германии, во Франции, в Италии, в России, в Бельгии - покорно служили "военной пропаганде" и тем самым массовому психозу и массовой ненависти, вместо того чтобы это безумство преодолеть.»

Эти слова были написаны в 1941 году и касались Первой Мировой войны. Ничего не напоминает? Да, абсолютно то же самое происходит сейчас и у нас. Уже давно никому не нужный конфликт на Донбассе послужил причиной нарастания и поддерживания ненависти в обществе.

Сознательно или нет, но первое время после оккупации Крыма и волнений в Донецке Киев делал все, чтобы воодушевить народ. Патриотизм начал активно выстраиваться на ненависти. Против России, против жителей Донбасса, против бывшей власти, против, против, против. Быть миролюбивым и просто добрым стало синонимом предательства.

Как многие знают, во время одного выступления на Евровидении-2017 украинский блогер вырвался на сцену и показал в прямом эфире зад. Уже на следующий день министр МВД злорадствовал о том, что, дескать, теперь пусть он попробует то же самое сделать «на зоне».

Но, в отличие от предыдущих трех лет, эта ставшая уже стандартной ненависть и неприятие оппонентов, на этот раз вызвала бурю возмущения прогрессивной общественности. Еще более удивительно, что негодуют те самые журналисты, блогеры и активисты, которые до этого и после этого пишут крайне негативные и полные ненависти посты о церкви, радикалах, преступниках, соседних странах, - да о чем угодно, лишь бы побольше негатива.

Вот эта вот ориентация на злость, на отторжение, на неприятие появилась не вчера. Украинское общество на протяжении длительного времени питало энергию в противоречиях, в конфликтах и распрях. Негатив давал силы двигаться вперед.

Но сейчас становится очевидно, что «чернуха» начинает утомлять, когда ненависть надоела, когда люди устали от постоянной злости на все вокруг. Конфликты первого и второго года после Революции 2013/14 гг. утихли или превратились в тлеющие угли. Ситуация в Донбассе и Крыму интересует все меньше людей, экономика и социальная жизнь медленно, но стабильно улучшаются.

На фоне всего этого обществу стали нужны позитивные сигналы, созидательные, а не разрушительные действия. И, одновременно, нынешняя власть поняла, что только продолжая поддерживать негатив в обществе она сможет сохранить себя.

Поэтому приблизительно с февраля 2016 года именно власть, а не внешние или внутренние факторы, взяла на себя миссию распространения и поддержания ненависти и злости. Именно высшие чиновники продолжают использовать (и поощряют своим примером граждан) язык ненависти и отторжения других.

Показательно, что с одобрения и санкционирования власти люди друг друга называют «ватниками», «титушками», «москалями», «кацапами», «предателями» и другими неприятными словами. Я уже молчу о тех «ярлыках» и оскорблениях, которые молчаливо поддерживаются властью в отношении ЛГБТ, журналистов и артистов, думающих и делающих просто по-другому. Не во вред, не назло, а просто не так, как привыкла и хочет власть или определенные силы.

И поэтому когда премьер-министр Гройсман презрительно назвал гопников, дравшихся с ветеранами АТО, «обезьянами», «бройлерами» и «титушней», я заступился за них. Я, безусловно, считаю, что они преступники и хулиганы, они должны быть наказаны, но почему их обязательно нужно еще и оскорбить? Да, они бандиты, но они, тем не менее, такие же граждане Украины с таким же паспортом и правами, как премьер, президент и все мы.

Почему до сих пор блогеры и журналисты в фейсбученьке называют других «ватниками», «руками Москвы», «предателями» или «сепарами»? Неужели им не надоело поддерживать власть распространением негатива и злобы? Почему они не хотят просто переосмыслить историю и современность?

В своей массе обычные, далекие от «прогрессивной тусовки» и власти, люди уже несколько месяцев настроены миролюбиво. Уже никто не хочет вешать геев на деревьях и бомбить русские города. Никто не призывает к новым майданам. Люди устали от постоянных склок, напряжения и борьбы. Хватит.

Естественно, это желание уставшего народа жить без злости не совпадает с желаниями политиков и, как ни странно, этой самой прогрессивной тусовочки. Им всем нужна «война до победного конца», расправы с «титушками», «регионалами», «сепаратистами» - да с кем угодно, лишь бы найти для общества новых врагов.

Даже ЛГБТ постепенно перестают быть изгоями в обществе. Так же, как и люди с инвалидностью и ВИЧ. Очень медленно, но уверенно общество, менее реакционное и консервативное, чем власть, начинает их воспринимать адекватно и без отторжения. И тогда появляются различные маргиналы и радикалы, которые при молчаливом попустительстве полиции и власти нападают, избивают и преследуют ЛГБТ и другие меньшинства. Но и их влияние уже давно продолжает сокращаться.

Если бы не негатив и откровенная ненависть, в прошлом году не вышли бы тысячи людей в защиту ЛГБТ. Именно абсолютно наглые и хамские действия и заявления маргиналов подтолкнули людей поддерживать меньшинства. Обществу надоел беспредел.

Все это сложно, очень. С одной стороны, мы понимаем, что уважать нужно всех. С другой стороны, мы тут же делаем оговорку, что таки не всех, а избранных. С одной стороны мы уважаем ЛГБТ и говорим о том, что гомофобия – это зло, с другой стороны мы начинаем ненавидеть и переносить негатив на церковь, на инакомыслящих, на другие социальные институты, на самих себя. Мы самих себя не любим.

Напоследок – нельзя построить развитое государство на ненависти, злости и противопоставлении одних другим. Если мы не уважаем друг друга, со всеми нашими минусами и плюсами, кто еще должен нас уважать?