Новые 200 млн долларов Януковича вернули народу. Ура ура ура

Конечно, забирать деньги Януковича – это хорошо. Он украл, а мы назад. Экспроприация экспроприированного

Справедливо. Вроде как. Но для всего мира справедливость не имеет никакого значения.

Вроде как справедливо для Каталонии требовать независимости. Но незаконно. А поэтому никто эту новую Каталонию не признает и если она объявит независимость, желая не отдавать налоги и доходы испанской короне, то станут вне правового поля и все эти налоги и доходы испаряться. Как туристы с пляжей Барселоны. А тут тебе не ДНР, тут есть что терять.

Тоже самое и с деньгами Януковича.

Первые 1,5 ярда баксов Украина забрала решение Краматорского районного суда по делу какого-то бомжа.

Теперь 200 млн долларов Януковича мы забрали решением Сосновского районного суда города Черкасс.

Правда? Это из тезиса «Что в стране каждый суд должен быть антикоррупционным»?

И чего стоят эти решения судов и как они выписаны, если пришлось идти так далеко. Потому как трудно представить, что Янукович послал сынулю с торбой баксов в Сосновский район города Черкассы положить на счет в банке 200 млн долларов. И, наверное, причина в том, что деньги забирают решением этого суда немного в другом.

Так что же плохого?

Плохо – это риски. Риски того, что в один момент эти деньги придется отдавать. Не секрет ведь, что они не лежали на счетах Януковича. Собственниками этих денег всегда были какие-то добрые кипрские юристы. Так вот, что будет, если получив таки это решение Суда какие-то Попандополусы подадут в суды европейские? Не сегодня, нет. Но со временем. Какая вероятность того, что решение Краматорского суда не пройдет проверку в Европейском Суде? Остальное додумайте сами.

На самом деле, экспроприация этих средств ничего хорошего нам не дала. Эти деньги и так были заморожены на счетах государственных банков. Лежали там. И государственные банки покупали на них долларовые ОВГЗ. Ь е деньги все равно шли Минфину. Потому что заморожены то пассивы, депозиты, но ликвидность никуда не девалась. И таким образом, бюджет все равно пользовался этими деньгами. Но «типа в долг». Но все равно пользовались. По поскольку в долг, то пользовались рачительно, не увеличивая дефицит бюджета. Что случилось, когда доблестная прокуратура вернула эти деньги в бюджет? Правильно, их тут же потратили. Чиновников хлебом не корми, дай освоить средства. Короче говоря, эти деньги быстренько прокушали. И получили возможность еще больше увеличить долг. Все с точностью до наоборот к практике нормальных стран, которые бы потратили эти средства на уменьшение гос долга. И что мы имеем на выходе? На выходе мы имеем потенциальный рост государственного долга на эту сумму и победные реляции чиновников. Не очень позитивный выхлоп.