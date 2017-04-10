Новые 200 млн долларов Януковича вернули народу. Ура ура ура
Справедливо. Вроде как. Но для всего мира справедливость не имеет никакого значения.
Вроде как справедливо для Каталонии требовать независимости. Но незаконно. А поэтому никто эту новую Каталонию не признает и если она объявит независимость, желая не отдавать налоги и доходы испанской короне, то станут вне правового поля и все эти налоги и доходы испаряться. Как туристы с пляжей Барселоны. А тут тебе не ДНР, тут есть что терять.
Тоже самое и с деньгами Януковича.
Первые 1,5 ярда баксов Украина забрала решение Краматорского районного суда по делу какого-то бомжа.
Теперь 200 млн долларов Януковича мы забрали решением Сосновского районного суда города Черкасс.
Правда? Это из тезиса «Что в стране каждый суд должен быть антикоррупционным»?
И чего стоят эти решения судов и как они выписаны, если пришлось идти так далеко. Потому как трудно представить, что Янукович послал сынулю с торбой баксов в Сосновский район города Черкассы положить на счет в банке 200 млн долларов. И, наверное, причина в том, что деньги забирают решением этого суда немного в другом.
Так что же плохого?
Плохо – это риски. Риски того, что в один момент эти деньги придется отдавать. Не секрет ведь, что они не лежали на счетах Януковича. Собственниками этих денег всегда были какие-то добрые кипрские юристы. Так вот, что будет, если получив таки это решение Суда какие-то Попандополусы подадут в суды европейские? Не сегодня, нет. Но со временем. Какая вероятность того, что решение Краматорского суда не пройдет проверку в Европейском Суде? Остальное додумайте сами.
На самом деле, экспроприация этих средств ничего хорошего нам не дала. Эти деньги и так были заморожены на счетах государственных банков. Лежали там. И государственные банки покупали на них долларовые ОВГЗ. Ь е деньги все равно шли Минфину. Потому что заморожены то пассивы, депозиты, но ликвидность никуда не девалась. И таким образом, бюджет все равно пользовался этими деньгами. Но «типа в долг». Но все равно пользовались. По поскольку в долг, то пользовались рачительно, не увеличивая дефицит бюджета. Что случилось, когда доблестная прокуратура вернула эти деньги в бюджет? Правильно, их тут же потратили. Чиновников хлебом не корми, дай освоить средства. Короче говоря, эти деньги быстренько прокушали. И получили возможность еще больше увеличить долг. Все с точностью до наоборот к практике нормальных стран, которые бы потратили эти средства на уменьшение гос долга. И что мы имеем на выходе? На выходе мы имеем потенциальный рост государственного долга на эту сумму и победные реляции чиновников. Не очень позитивный выхлоп.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат