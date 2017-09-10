Не верьте в миф о непопулярных реформах

Инструкция "Как НЕ СТАТЬ жертвой манипуляций СМИ и государства"

Когда реформы имеют целью сделать жизнь легче, за них выступает большинство. Прогрессивные реформы понятны всем и приносят свои плоды сразу.

Если определённые меры называются правительством или СМИ непопулярными, если их эффект ожидается через длительное время, через несколько лет, будьте уверены, это оправдание для того, чтобы не проводить реформ вообще. Это псевдореформы, который ограбят ваше будущее и ваших детей.

Метод откладывания проблемы на будущее широко используется в Украине. Какой сферы ни коснись (экономической, медицинской, образовательной), последствия наступят потом. И это всех устраивает. Правительство — потому что можно передавать «эстафетную палочку» проблем дальше, следующим «попередникам»; людей — потому что так уж устроен человек. Если проблему перенести на будущее, то она попросту исчезает. Люди не переживают о том, что случится через много лет.

Сопротивляйтесь манипуляциям СМИ и власти. Не верьте в то, что реформы невозможны. Изменить что-то к лучшему, да так, чтобы улучшения почувствовали все и сразу, можно практически всегда. Не надейтесь на то, что когда-то в будущем станет лучше, или что проблема «рассосётся» сама собой. Не просите власть сделать «чуть-чуть» лучше, «чуть-чуть» быстрее. Требуйте моментального и максимального эффекта!

Реформы должны быть популярными, как безвизовый режим. Вас должны освобождать сразу, а не через десять лет. Вам должны дать возможность зарабатывать сразу, а не потом. Новые возможности, свободы, ваши личные интересы — вот что вы должны получить от реформ.

Любой закон, любое нововведение рассматривайте с одной точки зрения: станет ли вам комфортнее, выгоднее на следующий же день после его введения. Или этот закон будет прятаться под названием непопулярной реформы.

Пример «непопулярных реформ»: пенсионная реформа. Ясно, что она не решает проблем, а перекладывает их на будущее. Бедная старость через много лет — сегодня это не страшно, но к чему это приведёт в масштабах целой страны, страшно представить. То же самое с отсрочкой снижения налогового давления.

Люди должны помнить, что будущее приближается очень быстро. Нам дана всего лишь одна жизнь, и у нас есть только это время, чтобы реализовать себя. То в каких условиях вы и ваша семья живёте сегодня, имеет самое важное значение, хотя СМИ и правительство пытается вас убедить в обратном. «Непопулярное правительство» принимает решения, выгодные для себя и своих семей. Поэтому, когда вы в очередной раз услышите про непопулярные реформы или меры, задумайтесь, где вам будет выгоднее жить и работать.

(Продолжение следует)

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