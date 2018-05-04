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Наблюдаю за войной против Уляны Супрун. С недоумением наблюдаю

Олександр
Деркач
Когда её поливают грязью те, кто годами и десятилетиями «окармливается» вокруг госмедицины, тут мне понятно.

Все эти медицинские начальники, супер-пупер академики с домами в Конче, ректоры, депутаты, решальщики, распильщики, и так далее, и нет им числа. Пугающие, что «всё пропало».

Но когда в Фейсбуке её начинают пинать ногами люди, которые уже лет 10-15 без звонка или кэша в кармане не могут родителей-пенсионеров на рентген в поликлинику повести, я этого не понимаю.

Такое ощущение, у нас и с медициной всё нормально, и бабла немеряно, достаточно поставить благообразного министра с хорошо подвешенным языком и презентабельной внешностью, и он, ничего не меняя, каждому жителю на 350 грн. в год (не шутка) захерачит личный гиперлуп до ближайшей поликлиники.

Я не врач. Ни в жизни, ни в бизнесе (включая клинику Обериг) никаким образом не завишу от госпожи Супрун. Ни разу с ней не общался. Ни разу к ней не обращался. И не планирую это делать.

Мне тоже не нравится медреформа, хотя я в ней тоже ничего не понимаю. Не вполне в восторге я и от ее прически. Но она точно не берет взяток, и она точно что-то хочет изменить. Я в этом уверен. И мне этого пока достаточно. Надо ей дать шанс.

А там будет видно.

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05 04 2018 17:26
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