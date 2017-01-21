Минская игра в бисер

Минский формат переговоров по Донбассу уже исчерпал себя?

Первая в новом году Минская встреча по мирному урегулированию ситуации в оккупированных районах Донбасса, состоявшаяся в понедельник уходящей недели, честно говоря, оставила тяжелое, грустное и унылое впечатление. Чтобы охарактеризовать эти переговоры, лучше всего подойдет метафорическая аллюзия из Германа Гессе - "игра в бисер" - бесплодное и абсолютно не результативное, оторванное от реальной жизни умствование и дискуссия на темы, не имеющие ничего общего с реальностью.

Так, наша сторона в ходе встречи в очередной раз напомнила о том, что линия разграничения на Донбассе должна проходить по Дебальцево, которое вновь потребовали вернуть Украине. Еще как мантра повторялось, что боевики продолжают использовать запрещенные Минскими соглашениями орудия со снарядами 82-х и 122-х миллиметрового калибра. Снова были подняты вопросов о возвращении военнопленных, где Украина идет на значительно большие уступки чем непризнанные власти ОРДЛО. Это признают даже не вполне объективные представители ОБСЕ, отметившие, что украинской стороной было передано в последние недели 15 пленных в обмен на 3 со стороны противника.

А тем временем, что происходит в реальной жизни, пока в Минске "переговариваются"?

А в реальной жизни продолжаются и все учащаются обстрелы украинских позиций с той стороны из запрещенных видов оружия. Тем временем о передаче Дебальцево Украине на практике даже речи не идет. Тем временем обмен пленными - это больше профанация и пиар-повод для власти, а не реальный процесс, потому что с представителями нынешней украинской власти никто на практике договариваться, да и вообще о чем-либо разговаривать не хочет и не собирается.

Так, может формат Минских переговоров исчерпал себя? И менять нужно либо сам формат, либо хотя бы его участников, а не переставлять койки в борделе...?