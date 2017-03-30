Росіяни як творці нового світу.

Олексій Навальний - став тим політиком, який вибрав вдалу тему для мотивування революції: Путін обкрадає російський народ і він повинен сидіти у тюрмі, бо справделивість має перемогти зло. І це справді правда: Навальний проповідує боротьбу із корупцією і він можливо не є незалежнимм політиком та він говорить про важливі речі і саме тому росіяни стали до нього прилсухатися. Росіяни похилі віком - ще не знають про свободу та сучасний світ - та молоді рсоіяни знають про світ все, бо вони вже дихають вітром свободи, який прийшов до Росії в 90- ті та був вбитий Путіним... Саме тому ця антикорупційна революція не є антикорупційною,. - вона є антисистемнюю: молоді люди мстять свої батькам за те що ті сплять та нічого не хочуть робити задля порятунку своєї країни. На вулиці російських міст вийшли молоді люди, які люблять свою Батьківщину і це щирі патріоти на відміну від виборців Путіна, які чекають на розграбування держави аби відімстити цій державі за свої страждання. Саме тому - молодь ,котра вірить у добро та хоче змінити свою країну аби Росія стала частиною Заходу та була сучасною державою, яка піклується про свій народ, -є великоюсилою. яка здатна врятувати світ від російського авторитаризму: молодь відчула, що якщо вона зараз не покаже свої зуби Путіну то потім буде уже пізно. Бо Путін відбере у них навіть можливість читати інтернет...

Тож молоді росіяни ризикнули власним життям аби сказати всім росіянам, що вони хочуть аби їхні батьки робили що-небудь для цієї країни та отримували від влади не хабарі за продаж свої землі, - а щоби ці батьки приходили на вулиці аби продемонструвати що російський народ хоче бути сильним та модерним аби весь світ впізнав в російському народові своїх братів та сестер. Молодь органічно виступає проти війни та хоче жити та бути щасливими. Старше покоління росіян ніколи навіть не задумувалися над тим чи вони щасливі - всі привикли слухати партію, яка все знає за всіх наперед. Та молодь хоче майбутнього у Європі та роботи що може дати тобі мождливість творити добро... - тож молоді росіяни розуміючи що Путін це їхній ворог вирішили підтримати Навального аби весь світ звернув увагу на російського монстра, який вбиває цілий народ своїм тиранічним пралінням.

Саме тому світ повинен діяти аби Путін став засудженим за свої злочини, а росіяни - могли отримати щасливе майбутнє в країні де їх будуть цінувати та любити. Отож для перемогти демократії в Росії необхідно діяти вже зараз та негайно, бо випав шанс один на мільйон коли люди знову прокинулися та стали активними громадянами, які хочуть змінити своє життя та можуть це зробити. . Росії потрібен капіталізм та свобода і рсоіяни знають що з нею робити просто треба віддати всю владу над Росією у руки народу аби народ сам вибрав свій шлях. Зараз при владі Путін, бо росіяни ще не знають про еволюцію та те що лишень вміння добиватися своєї цлі може дати тобі життя, а диктатор, який іде до своєї мети немає нічого спільного із простим нароодм... Виборці Путіна будуть говорити про велику ідею та ворожу Америку, - та це все лишень пісок, який змиває океан. Росіяни, які боряться проти Путіна знають про те що Путін сам раб американців, які черпають із Росії ресурси, торгуючи із цим вбивцею... Тож аби перемога світу відбулася і Росія таки стала демократичною - небохідно говорити росіянам про демократію для того щоби свобода перемогла у своїй масі рабство та люди отримали шанс будувати своє життя без Путіна.

Коли росіяни побачать що свобода перемагає Путіна - вони швидко перебіжать до вільних людей аби бути із переможцями, - саме тому так важливо аби ми говорили правду про вбивцю Путіна та не здавалися, опускаючи руки: ніщо не приходить само, всі речі які стаються мають свою першопричину, - і ми задля порятунку всього світу повинні стати до виточення із цієї російської скульптури шедевру, який має стати пам"ятником того як свобода перемогла рабство, а люди - смерть.