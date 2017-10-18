Мобилизующий проект всегда выигрывает в украинской политике

Украинское общество и власть - не стройная иерарахическая структура, это хаос, которому можно задать общее направление, но где только прорастают хрупкие взаимосвязи.

И потому общество ищет настоящего Лидерства, которое притягивает к себе хаотичные частицы. Общество ищет высоких целей, которые приносят результаты для участников проекта, проекты, где самоотдача вознаграждается морально и материально.

Политика в Украине - это постоянное взаимодействие конкурирующих мобилизующих проектов, сталкивающихся между собой. Таким мобилизующим проектом стала Революция Достоинства, а затем Война за независимость, такими мобилизующими проектами являются реформы власти и протесты оппозиции..

Украинцы не хотят свергать политиков из-за преступлений, которые непросто доказать. Но украинцы не потерпят неуважения и оскорбления, которые в доказательствах не нуждаются.

Я считаю, что никаких силовых решений по разгону протестующих проводить нельзя. Силовые решения кажутся простыми - наоборот, сила ограничивает маневр, и выталкивает центры принятия решений из кабинетов на улицы. Для мобилизующих проектов гибельно не давление - а остановка. давление концентрирует и объединяет - остановка приводит к дроблению.

Наша оппозиция также хаотична и турбулентна как и власть. Мы учимся управлять страной и учимся строить альтернативу власти в гражданском обществе. И это тоже не будет просто и гладко.

Оппозиция нужна власти, чтобы двигаться быстрей. И такое ускорение безусловно необходимо. Потому что структурные изменения происходят быстро - но недостаточно быстро, чтобы успеть за скоростью изменений в окружающем мире.

Не думаю, что в настоящий момент сложилась революционная ситуация - думаю, что революция начинается в Украине только тогда, когда есть четкая и понятная повестка дня, способная объединить и мотивировать активную часть гражданского общества, когда есть первоначальное организационное ядро.

Но в стране сейчас есть основная повестка - повестка "спрятанной" войны, в которой нам всем нужна победа.

Мобилизационные проекты против власти усиливаются, потому что власть сама активно сворачивает повестку войны - то, что оправдывало ее ошибки, то, что заставляло общество преодолевать трудности. Стабильность - это не приятная картинка на ТВ - стабильность в Украине - это опережение перемен. Это мобилизация, которая позволяет обществу достичь первоочередных целей, зримых результатов.

Сегодняшние протесты - это результат отсутствие стратегии. Власть вместо создания новых масштабных мобилизующих проектов занимается тактическими играми, борьбой за влияние. Если не хотите сражаться и уничтожить армию Путина - значит надо предлагать проекты, которые мобилизуют строить и развивать, не менее массовые и не менее масштабные. Жизнь коротка - никто не хочет ждать.

Вот поэтому протесты происходят, это протесты не за законопроекты, это протесты против отсутствия лидерства и инициативы во власти. И это нормально, это естественный демократический процесс. И если власть не начнет присматриваться к жизни за бронестеклом и не начнет действовать стратегически, подчинять развитие общества четко поставленным целям - турбулентность будет возрастать. Обществу нужен Лидер и Лидерство, а не начальственный голос на коммутаторе.

Сегодня от рук российских наемников пал смертью храбрых солдат 128-й бригады Александр О.... Он погиб ради того, чтобы мы здесь в тылу сумели собраться и организовать победу. На меньшее наши Небесные тысячи не согласны, и ради их памяти мы обязаны стиснуть зубы, и построить такую державу, которая будет достойна пролитых рек крови, достойна той веры в победу, с которой тысячи шли на смерть ...