Медведчук – маргинальный фантом и оружие основных кандидатов.

Кастомизация Медведчука-политика, это даже не сомнительная, а заведомо априори провальная идея.

Виктор Медведчук, это впихнуть невпихуемое в современную политику Украины.

Антихаризматичный, внешне отталкивающий – похожий на крысу или новоприставившегося туберкулезного больного, Медведчук в принципе не может иметь электората ни вчера ни тем более сегодня.

Давно, уже более десяти лет как забытый, да и в эпоху кучмизма, тоже не особо публичный и микроскопично популярный – все это уже говорит об Медведчуке как НЕ о политике.

Полит-максисмум медведчуковского «украинский выбор», это оптимальный минимум табуретов в Крымском парламенте времен Кучмы или Януковича.

«Украинский выбор» Медведчука никогда даже не достигал «высот» алко-зависимой дамы с альтернативным интеллектом – Наталии Витренко с ее некогда слегка популярной и очень эксцентрично-шизофреничной ПСПУ.

Сегодня реанимация Медведчука, это – воскрешение политика с давно не актуальной и сегодня уже нетрадиционной политической, интеллектуальной и мировоззренческой ориентацией.

Проект «возвращение Медведчука», скорее всего соавторство «Батькивщины» и БПП. Ведь именно эти полит силы, активно юзают Медведчука в качестве пугала, стараясь максимально измазать друг друга нерукопожатным стариком.

Ведь об Медведчуке как о политическом демоне, всуе упоминают на: 112, "Громадське", "Еспресо", "Прямий". А вот на родственных казалось бы для Медведчука ТВ-каналах "Україна", "Інтер", о нем вообще ни звука.

И-да, Медведчука никто ни на кого никогда не обменяет.

«Кум Путина» в данном контексте – не аргумент, а скорее приговор.

Виктор Медведчук едино на что подходит, это на роль «сакральной жертвы». Ну сами посудите, разве кум и друг – оставил бы своего родного в логове «киевской хунты», где таким как он, никакие спецслужбы не могут даже минимально гарантировать безопасность?

Медведчук – мишень №1 как для упоротых психо-патриотов, так и для спецуры ФСБ. Убийство «кума путина», это повод для оправдания ого-каких «решительных действий» кремлевского карликового императора.

А вот на счет влиятельности Медведчука, то даже очень и вполне реально. Ведь учитывая специфику накопления первых миллионов нашей отечественной олигархоты, где убийства, похищения людей, пытки, шантаж – имели место быть.

Также не забываем об непопулярных сексуальных пристрастиях некоторых наших политиков.

Все это для кремля очень удобный инструмент влияния для принятия «нужных» решений украинских власть имущих.

P.S. Я бы пожелал Медведчуку не лезть в современную политику Украины, ибо это для него чревато летальным исходом. Но вот добра ему я как раз и не желаю.