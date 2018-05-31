Кто и зачем "убил" Бабченко

Отлично, что Аркадий Бабченко жив. Впрочем, учитывая методы нынешней украинской власти, не факт, что это надолго.

С 2014 года Украину захлестнула волна политических убийств и расправ, большинство из которых приписывается «руке Москвы», Кремлю, Кадырову и непосредственно лично Путину. Большинство из обвинений и инсинуаций так и остаются недоказанными, основываясь лишь на заявлениях отдельных украинских чиновников.

Точно так же остаются нераскрытыми и нерасследованными кажущиеся резонансными другие инциденты, якобы являющиеся преступлениями: «покушения» на экс-гепрокурора Шокина, депутата Геращенко, многочисленные откровения Службы безопасности о поимке якобы шпионов, диверсантов и предотвращении терактов. Эдак послушать — каждый день украинские правоохранители и службисты защищают страну от регулярных провокаций России.

На самом деле это все неправда.

Ни одно преступление, инкриминируемое «русскому следу», рассыпается в любом независимом суде за отсутствием доказательной базы. Большинство обвинений в сепаратизме тоже закрываются украинскими же судами из-за отсутствия улик и состава преступления. Доказать вмещательство иностранных государств еще сложнее.

Поэтому «рука Москвы/Кремля» уже давно стала причей во языцех в обиходе украинцев. Никто на бытовом уровне не верит в то, что то или иное преступление санкционировано или исполнено по приказу из России. Зато СМИ тиражируют «темники» и сообщения чиновников для создания картинки западным правительствам о том, как героически сражается украинская власть с русскими диверсантами на всех фронтах за неимением никаких реальных результатов.

Кроме того очень забавно наблюдать, как те же самые лица, что призывали бороться с фейковыми новостями и русской пропагандой, создают и распространяют точно такие же вбросы, как и Дмитрий Киселев или другие известные «говорящие головы» Кремля. И если уж ЕС и США борются с фейками и дезинформацией, почему бы не быть объективными и не проверить факты в украинских пресс-релизах и новостных поводах?

Ситуация с Бабченко — наглядный пример того, какие методы использует Киев в достижении своих целей по получению дивидендов от западных правительств. Вы устали от вяло текущей «войны» на Донбассе и отсутствия реформ в Украине, застоя и постоянных скандалов во власти? Вот вам очередная сенсация об очередном «русском следе», чтобы вам было интереснее жить, чтобы западные партнеры не забыли об очередном транше евро/долларов и чтобы подогреть атмосферу недоверия внутри страны.

Фейковые новости, фейковые убийства, фейковые обвинения, фейковые деньги, фейковые факты. Что за последние 4 года Киев представил реального в отношении конкретно вмешательства России во внутренние дела Украины, исключая конфликт на Донбассе и аннексию Крыма?

Задавались ли вы вопросом, что, вполне даже возможно, весь «русский след» останавливается на событиях в Крыму и Донбассе, а все остальные события в остальных частях Украины — это все провокация украинских спецслужб и инсинуации для того, чтобы получить внутри- и внешнеполитические дивиденды?

Международные организации и их отчеты могут быть релевантны в некоторых случаях, однако в большинстве случаев даже эти организации не подтверждают версии украинской власти. В Киеве стало хорошим тоном при любой проблеме тыкать пальцами в сторону Москвы и обвинять во всем Путина, даже не потрудившись разобраться в том, что произошло. Иногда же, как мы убедились на примере Бабченко, ничего не происходило вовсе.

Пытаться выглядеть моральным авторитетом, спекулируя на ужасах режима соседней страны, при этом используя те же самые методы и способы — явно не свидетельство демократии и развитого общества. Да и потом, если украинские службисты не гнушаются создавать такие масштабные провокации, не они ли сами стоят за резонансными преступлениями последних 4 лет?

Мое личное мнение — большинство политических убийств, в том числе Шеремета и Вороненкова, - дело рук украинских спецслужб. Никаких других убедительных доказательств иностранного вмешательства найти не удалось. Это, в свою очередь, значит, что режим, который строит свою стратегию на противопоставлении себя России, ведет себя значительно более цинично и ужасно, чем путинский.

Все так называемые предотвращенные теракты, пойманные террористы, раскрытые заговоры — не что иное, как маскарады и рекламные трюки соответствующих ведомств, чтобы дать Петру Порошенко и другим представителям украинской власти козыри для переговоров с западными донорами. Ни одно из преступлений, якобы раскрытых или несовершенных, не является никоим образом свидетельством вмешательства России во внутренние дела Украины. Маккартизм, который США успешно побороли, был экспортирован и отлично прижился в нынешних украинских реалиях.

Возвращаясь к Бабченко. У меня нет иллюзий на его счет. Если человек настолько тесно связан со службистами чужой ему страны, я не удивлюсь, если в один прекрасный день те же люди используют его для достижения других своих целей. Это печально, но человек сам согласился быть пешкой в чужих играх.

Конечно же, вся эта ситуация показывает, что журналисты в Украины являются прежде всего объектом преследований и манипуляций со стороны украинской же власти. Журналистам дают понять, что им нужно сотрудничать с режимом, иначе их ждет либо изгнание, либо весьма печальный исход. Пишите, мол, что хотите, конечно, но в итоге вы либо с нами, либо против нас. Независимость и объективность оставьте для Запада, здесь вы должны выбрать сторону.

Кстати, на днях шведское радио опубликовало историю о том, что молодым украинцам больше не нужна война и конфликты, что они устали и винят во всем лишь свою власть, что они видят, как и раньше, свое будущее лишь заграницей ( https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6283&artikel=6964940) . Такие статьи вы редко найдете на украинских ресурсах, ибо ура-патриотизм и агрессивная пропаганда войны и ненависти является более насущной для украинской власти и собственников СМИ.

Поэтому и возникают раз за разом такие ситуации, как с Бабченко, чтобы настроить украинское и европейское общества на нужный лад. Хорошо только, что в данной ситуации пока что обошлось без жертв. Но надолго ли?