Когда перемогу обзывают зрадой…

Говорят, ставки по депозитам снижаются. По гривневым снижаются. А по валютным так вообще на историческом минимуме. И тут вдруг оказывается, что это зрада.

В логике среднего украинца надо, чтобы ставки по депозитам были высокие, ставки по кредитам низкие. И да, еще и инфляция должна быть низкая.

В принципе, в мире существовал один банк, у которого ставки по депозитам были высокие, а по кредитам – низкие. Это был Приватбанк. Чем заканчивается такая история всем прекрасно известно. Для большей части банков недоступна магия, когда вы можете брать деньги дорого, а раздавать их дешево. Попробуйте сами. Экономики в этом нет. Так может работать только пирамида, которая не думает возвращать вам депозиты. А те, кто планируют, будут работать по другому.

И так, простому украинцу для начала надо определится, что он хочет больше. Дешевые кредиты или высокие депозитные ставки.

Если вы требуете дешевые кредиты, то должны понимать, что банки должны брать деньги еще дешевле.

Если вы хотите высоких депозитных ставок, то должны понимать, что никогда у вас не будет дешевой ипотеки. К примеру. Да и ваш работодатель вряд ли повысит вам зарплату при высоких кредитных ставках, если ему будут недоступны ресурсы для инвестирования и развития бизнеса.

В Украине идет очень здоровый процесс. Ставки по депозитам, стоимость ресурсов для экономики, снижается. И при этом, остается одним из самых высоких уровней доходности в мире. В этом году, в начале 2017 года, вы могли были положить гривну под 15% годовых в надежный банк. По итогам года особых изменений курса нет. В итоге, ваша и валютная и гривневая доходность составит 15%. Это очень круто. В мире сейчас, под влиянием активной борьбы Центральных Банков с кризисом, рекордно низкие ставки и депозитов и кредитов. Деньги очень дешевые. И их очень много. Именно поэтому ставки по долларовым депозитам в Украине рекордно низкие. Украинским банкам просто не нужны доллары. Потому как кредитовать ими особо некого в стране. И просто класть их на депозит в европейские банки – себе дороже. Ставки там уже отрицательные.

Ставки по гривневым депозитам будут снижаться и дальше. Если не случится форс-мажора. По мере того как Нацбанк будет брать под контроль инфляцию, будет снижаться учетная ставка, а вслед за ней и депозитная ставка. И это здорово. Потому как вниз будут идти и стоимость кредитов. А это очень хорошо для экономики.

И да, банки снижают ставки по депозитам. И постепенно снижают ставки по кредитам. Но кредитная активность пока слабая. Банки наращивают кредитование, но медленно. И в определенных сегментах. Но людям, которые требуют от банков активнее кредитовать, лучше потребовать у своих депутатов принять закон о защите прав кредиторов. Потому как процент невозвратных кредитов в украинских банках рекордно высокий. И не потому, что «зубижиння» и «генцид». А потому что не хотят платить. Просто не хотят. И легче занести судье, чем погасить долг. И в таком случае рациональное поведение банков – крайне осторожное кредитование.

И последнее. Тут многие «украинские фермеры» и прочие претенденты на дотации, активно требуют у государства дешевых кредитов. Приводя в пример, что мол в Германии фермер может взять под 2%, а вот украинскому приходится брать под 20% (могут сказать и под 30%, но это уже фантастика или такие фермеры, которые привыкли просто не возвращать). Забывают, правда, сказать, что фермеру в Германии надо брать кредит в евро, а вот украинскому – в гривне. И 2% в Германии берется при инфляции в 1%, а украинские 20% при инфляции в 16%. И реальные ставки гораздо ниже. Так что высокие кредитные ставки в Украине – это отчасти миф. Ставки, реальные ставки, совсем не высокие. Беда в том, что многим просто не дадут денег. Но это проблемы тех, кому не дают. Ведь не дают им не просто так. А потому что они «стремные». И таким в Германии не только под 2% не дали бы, а на порог банка бы не пустили.

Да и не функция государства раздавать дешевые кредиты «кому надо». Потому что у государства нет своих денег, есть деньги налогоплательщиков. И нет причин, по которой одни налогоплательщики должны платить другим «просто так». Тем более, если государство берет под 15% в гривне, то у него нет возможности кредитовать дешевле. Разве что себе в убыток. Так уже поступали довольно долго, используя государственные банки как свои кормушки. В результате, даже не считая Приватбанк, украинские налогоплательщики с 2008 года на поддержку государственных банков потратили 9 млрд. долларов. Это огромная сумма, которая могла была бы быть потрачена более разумно. И трудно представить, например, сколько больниц за эти деньги можно было бы построить.