Однозначно: закон про мову треба прийняти та змусити всіх його виконувати

Російська мова це енергетичне поле росіян, які проектують кривду та рабство. Україна це країна втрачених можливостей та народу, який помирає від власного безсилля та сну, що підриває нашу ідентичність та робить нас рабами рабів.

Саме тому українська мова, яка є однією із найкрасивіших та наймелодійніших мов треба використовувати для нашого власного розвитку та розквіту культури, яка є джерелом розвитку людини та становлення нації, що йде до перемоги над собою задля панування принципів народу, що прийшов аби знищити диявола та його слуг.

Українці це люди, які повинні навчитится жити самостійно, борячись за свою свободу, бо лише свобода дає шанс відчути себе як цивілізовану істоту, яка вміє думати та працювати.

Росіяни чекають нашої зради самого себе: ми відкинули себе задля того, щоб навчитися іншим мовам та чужим культурам. Настав час почати боротися за своє, що дасть нам можливість розкрити свій потенціал та відчути власну гордість, що ми українці, які поважаємо себе та поважаємо інші народи. Та якщо до нас ідуть із війною та мечем, - то ми так само відповімо і кривдникам, вдаючись до насилля, яке може врятувати життя та вбити ворога, який хоче втоптати тебе у болото.

Московська окупація України та помилка Хмельницького змусили нас стати творцями Російської імперії, яка нищила нас, бо ми були слабкими та хворими. Зараз час усім показати, що українці це воїни, які боряться за свою землю та цінують власну матір, яка народила нас, щоб ми були героями, які вбивають зло та охороняють добро.

Єдиний дав нам таланти та розум, - тож ми повинні використовувати його на благо своєї батьківщини та власної землі, що чекає від нас активності та патріотизму, які спроможні принести нам світовий успіх та пробудити у нас силу козаків, що воюють проти рабства та зневаги до людини.

Хмельницький хотів справедливості та свободи для українців. Та він не зміг побудувати власний проект дерджави без якої неможливий поступ уперед та комфортне життя на яке ми всі заслуговуємо. Та ми його не маємо, бо ми не діємо: лише власні дії, які будуть усипані помилками та слізьми можуть навчити нас жити та творитий свій світ, який дасть нам відчуття перемоги та шанс зробити свій вклад у розвиток людської цивілізації.

Хід історії це право кожного мати власний дім та інвестицію у майбутнє. Еволюція це боротьба за виживання у світі, де не існує смерті та існує падіння, яке може ударити болючіше ніж хвороба чи мука.

Тож власна гідність це репетиція нашого двобою із демоном, що чагає на півночі аби залишити нас у смітті власного страху та безсилля.

Ми просто змушені піднятися на війну проти сил, що прагнуть закабалити людство та чекають влучного моменту, щоб втоптати нас у бруд на ганьбу.

Українська повстанська армія це шанс для кожного українця довести, що він герой, який рятує людей та нашу повагу до себе, даючи світу величних геніїів, що несуть війну усьому хто хоче спалити нашу душу та забрати у нас нашу землю та бажання жити.