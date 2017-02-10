Каталония. Борьба за деньги

Был на выходных в Барселоне, общался с каталонцами. Большинство жителей Автономной области Каталония против отделения от Испании.

Да, у каталонцев есть свой язык, который незначительно отличается от испанского; да, каталонцы считают себя отдельной нацией. Но борьба идёт не за язык и не за нацию, а за деньги Каталонии. Борются не граждане, а власти. Идёт интернет-накачка конфликта.

В 2014-м году в Каталонии был проведён опрос о политическом будущем: 80,8% жителей хотели отделения, но на голосование пришла лишь половина избирателей. То есть, проголосовали только те, кто хотел отделения. Правительство Испании запретило проведение референдума в 2014-м году, поэтому Каталония провела лишь опрос, который не имел юридической силы. По итогам опроса 2015-го года, за проведение референдума проголосовало 41% каталонцев, против — 49%. По этим цифрам понятно, что желание независимости, мягко говоря, раздуто.

1 октября 2017-го года. Новая попытка властей Каталонии провести референдум о независимости. Конституционный суд Испании блокирует его проведение. Массовые митинги, столкновения граждан с полицией, боевая техника, сотни раненых, устрашающие кадры в новостях. Конечно, Мадрид в своей попытке удержать Каталонию как щедрый источник налоговых поступлений перегнул палку. В итоге на телевизионных экранах мир увидел мирных каталонцев, выступающих за свою независимость, которых жестоко разгоняет вооружённая дубинками и травматическим оружием полиция. Другую часть каталонцев (а это большинство населения), которые против отделения от Испании, которые не пошли на голосование и не вышли на улицы, мир не увидел. Эмоциональный вывод напрашивается сам собой, но он далёк от настоящих причин конфликта.

Каталония не является мононациональным регионом. Этнических каталонцев, владеющих каталонским языком, — 35%, испанцев — 45%, других национальностей и этносов — 20%. Они не конфликтуют между собой. Я наблюдал в Барселоне, как жители Каталонии мирно общаются друг с другом, ведут привычный образ жизни. Никаких стычек или споров. Это всё игры политиков. Как написал в Twitter основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, идёт первая мировая интернет-война. Часть мира, которая заинтересована в дестабилизации европейских стран и Евросоюза в целом, поддерживает власть Каталонии, выступающую за отделение. Другая часть мира, которая за консолидацию ЕС и единство европейских государств — поддерживает власть Испании.

«Национальное единство Испании» и «великая нация Каталонии» — всего лишь красивые предлоги для дележа этой богатой области Испании. Первый предлог используют власти Испании, чтобы брать с региона налоги, второй — власти Каталонии, чтобы ни с кем не делиться своими доходами.

Каталонская автономия приносит около 19% от общего ВВП Испании. Она является промышленным центром, около 25% промышленной продукции Испании выпускается в Каталонии. При этом богатая Каталония не имеет политической силы в правительстве Испании — количество депутатов от автономии меньше, чем необходимо для каких-либо законодательных инициатив. С 2010-го года власти Каталонии стали заявлять о бюджетной дискриминации и «налоговом рэкете» со стороны Испании. В связи с экономическим кризисом в 2010-м году Конституционный суд Испании отменил автономный статус Каталонии, и львиная доля налогов снова стала уходить в центр. Местная политическая элита считает, что кормит всю Испанию, и строит свою политическую карьеру на идее отделения Каталонии.

Поскольку референдум Каталонии не признан Испанией, его итог (90% за независимость) снова будет считаться опросом общественного мнения, лишённым всякой юридической силы. Референдум станет предвыборным пиаром властей Каталонии, строящих свою популярность на националистически настроенных каталонцах.

В связи с обострением ситуации в Испании, многие стали приводить параллели с Донбассом. Это некорректно — разные причины и особенности конфликтов. В Испании всё происходит в согласии с буквой закона и достаточно мирно (если сравнивать с Украиной). Испанский конфликт разжигается внутри страны без участия и финансирования соседних государств. И если будущее Каталонии неясно, то вопрос по отделению Донбасса был решён, судя по всему, ещё три года назад в тайной договорённости между властями Украины и России. Обидно, что столько жизней и судеб были положены в жертву, что страна понесла столько имущественных потерь в угоду политическому «договорняку» трёхгодичной давности... Для нас уже всё решено. А Каталонии только предстоит найти своё место в современном мире, в составе Испании или отдельно.

Balashov.com.ua