Калинівка - нова точка у страшній системі координат української корупції, халатності і недбалості

Після Артемівська, Новобогданівки, Лозової, Балаклії і Малоянісоля Калинівка - нова точка у страшній системі координат української корупції, халатності, недбалості, небезпеки

Українські військові склади вибухатимуть доти, доки не будуть проведені фахові і неупереджені розслідування, результати яких стануть відомі українській громадськості.

Це питання нашої національної безпеки!

Трагедії не зупинити поки не будуть встановлені та покарані винні у трагедії! І не "стрілочники", чи міфічні диверсанти!

Поруч з безпосередніми начальниками на місцях відповідальність мають нести найвищі військові чини - міністр оборони і начальник генштабу. Вони мають добровільно подати у відставку, що є нормальною європейською практикою. Теперішня влада декларує ж, що поділяє європейські цінності та успішно інтегрується до ЄС та НАТО? Тому - вперед, на вихід!

Кого покарали за Балаклію?!

Чому жоден постраждалий не отримав реальної фінансової допомоги?

Чому не видаються акти оцінки пошкодженого майна, на підставі яких можна одержати компенсацію?

Де житло для тих, зто відселений і досі живе у бараках?

Чому не профінансовані державою і не ведуться повномасштабні ремонтні роботи?

Де звіти про виділені і використані кошти з державного та місцевого бюджетів на ліквідацію наслідків трагедії у Балаклії?

Чому до цього часу не розглянутий і не проголосований (!) парламентом законопроект № 6384-1, яким передбачено надання житла постраждалим мешканцям Балаклії або компенсації їхніх втрат.

Вимагаю від влади чітких відповідей і застерігаю, щоб такі ж питання не залишилися без відповідей вже в Калинівці!

Бо ці питання люди мов цвяхи вбиватимуть у дошку, якою вас буде накрито за бездіяльність, байдужість, корумпованість, злочинність!