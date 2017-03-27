Как спрятаться от электронных деклараций?

Бесхитростные уловки хитрых коррупционеров...

В Украине времен "жити по-новому" антикоррупционные органы растут как на дрожжах. Уже созданы Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Готовятся к созданию Государственное бюро расследований и Специализированный антикоррупционный суд. Вершина "антикоррупции - создание комисии по внешнему независимому аудиту за эффективностью деятельности НАБУ.

Как вы думаете, уменьшилась от создания всех сия органов коррупция в Украине?

Ну, конечно же, НЕТ! В ежегодном рейтинге ООН по уровню коррупции Украина заняла 136-е место (где 1-е - у самой некоррумпированной страны), опустившись в данной номинации за последний год на 2 позиции.

Почему же уровень коррупии растет пропорционально с тем, как множатся антикоррупционные органы?

Все дело, кажется, в том, что борьба с коррупцией специально строится так, чтобы минимально мешать настоящим коррупционерам. Живой пример - последний закон о подаче электронных деклараций.

На минувшей неделе парламент приянял президентский законопроект, которым освободил от подачи электронных деклараций о доходах военнослужащих рядового, сержантского и младшего офицерского составов. Казалось бы, замечательный и очень своевременный закон, призванный сократить объемы ненужного документооборота...

НО! Это только кажущаяся видимость. На практике же к президентскому законопроекту на полстранички его же фракция Блок Петра Порошенко подала 20(!) страниц поправок. К слову, одна из поправок, внесенная с голоса нардепом Дмитрием Андриевским, предлагает освободить от подачи электронных деклараций чиновников, которые подал в отставку на момент вступления в силу данного закона.

Таким образом, все, кто проворовался за времена "жити по-новому", могут прямо сейчас подавать в отставку и ни за чо не отвечать. Жаль Насиров в отставку подать не успел. Впрочем, у Насирова есть еще шанс подписать контракт с Вооруженными силами Украины. Тогда о тоже декларацию сможет не подавать. А в АТО его, глядишь, не отправят. В какой-нибудь учебке, например, в Житомирской области послужит...

Вот и вся борьба с коррупцией... Не кровати нужно менять... В смысле, не новые антикоррупционные органы создавать.