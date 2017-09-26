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Ініціатива

Олександр
Дмитренко
26 вересня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

26 вересня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Але цього року, на нажаль, в ситуації загострення міжнародних стосунків, через нові випробування Північною Кореєю ядерної зброї.

Беззаперечно Україна, яка свого часу відмовилась від третього за потужністю ядерного арсеналу, внесла найбільший вклад у справу реального роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї. Отже наша країна має моральне право виступати у цьому питанні з важливими ініціативами.

Однією із таких ініціатив може бути пропозиція – надати у столиці країни місті Києві майданчик для переговорів усім зацікавленим сторонам, для пошуку ефективних шляхів якомога швидшого врегулювання північнокорейської ядерної кризи. 

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26 09 2017 12:59
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