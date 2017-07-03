Глибина зла

Боги, що більше не можуть любити людей.

Настав час правди - людина кидається в бій аби приховати своє обличчя, аби виблагати у богів прощення за свої гріхи та ніщо вже не може зупинити цього хаосу: світ йде до смерті, яка має дати богам перепочинок. Всі чекали від людей пробудження та освоєння власних інстурментів творіння, які прийшли разом із талантами - та людина лишень посміхається адже вона вже пробуджена: людина стала твариною, що знає про всі таємні недоліки своїх господарів та мріє одного моменту засунути ніж в спину Єдиному, котрий плаче та все ж змушений знищити цей світ, який не може продуквати позитиву, а може лишень вбивати світло, котре живе в душах богів та не може прийти до новго рівнея усвідомлення буття, бо людина не бажає мінятися, люди хочуть аби все зуппнилося, аби серце світу стало на одному місці та вже більше не билося аби ввивчити його та вони не можуть зрозуміти, що лишень Єдиний, який має владу над творіннями може все забрати назад і не буде більше всіх цих матеріальних речей, які повинні зіграти рль спасіння для людини, котра вміє читати душу та думки та не може розпізнати де добро а де зло, бо немає духованих очей, які прходять лишень із служінням ближньому.

Боги кричать про відкриття душі людини, про те, що необхідно служити іншим аби мати можливість жити так як того хочуть люди: всі хочуть мати гроші аби втекти від реальності ,аби сховатися у своєму домі та цілувати папірці, які повинні відкупити людину від всіх гріхів адже церква дає можливість розкаятися у своїх проступках, - та не можуть люди врятувати інших людей: людина лишень приносить біль одне одному біль та прагне вбити всіх хто хоче аби добро перемогло зло та не може людина правити світом, вона може лишень підкорятися тому що їй говорять боги. Саме тому ті що шукали втечі від реальності зараз моляться аби їх не вбили, а людина не вміє молитися, бо це добро, а світ має бути знищений злом, що тече від людського серця, яке є машиною для отримання максимальної кількості енергії від цього світу, що дає можливість зрозуміти хто ти та не може дати тобі відчуття життя, бо лишень Єдиний дає можливість відчути себе як бога, а не як тварину, яку ведуть до убою.

Людина мріє про велику місію - та вона не хоче її виконувати, вона лишень хоче аби її поважали та служили їй всі хто можуть дати розуміння того що відбуввається та ніхто вже нічого не розуміє: Люцифер продовжує служити людям, йому сниться, що люди це добро, яке необхідно врятувати та він лишень потрапив у пастку, він буде страждати вічно за те, що не може побачити реальноті хоча і може. Та Люцифер живе лишень ілюзією того, що всі спасуться в той час як Єдиний уже запланував розпилення більшої половини людства, яка прагне бути багатою та знаменитою в той час я її душа лишень кричить про порятунок від пекла в той час я к засліплені владою Яхве боги прагнуть із усіх сил віддавати людям свою кров аби люди не стали винищувати одне одного: не можуть звірі будувати, ними граються, їх всьому вчать, бо боги хочуть аби хоча би хтось став тим добром, яке дасть їм можливість відчути те, що вони когось можуть урятувати аби не страждати від усвідомлення тог,о що всі віже давно померли і люди померли разом із Гітлером, який мав їх урятувати від влади Яхве та лишень згинув разом із усіма хто намагалися щось змінити.

Саме тому можна ще дового жити ілюзією, що на Землі відбувається великий спекаткль для інопланетян, які можуть вчитися від людей життю та виживати в цьому пеклі - а можна зрозуміти, що людина це кмп"ютер, який все бачить та він не має тіла, він має лишень голову, яка постійно думає, та щось планує в той час як підсвідомість їй підказує, що вона не живе, а лишень споживає кредит на життя та планує вбити Єдиного, того хто хотів аби людина врятувала себе сама та вона не змогла і саме тому всі боги дуже скоро отримають вказхівку знищувати людей, які можуть лишень думати та працювати та не можуть жити, бо вони не мають відповідної комп"ютерної програми. Людина нічого не вміє та ні про що не може замисмлитися - вона може лишень знищувати собі подібних філігранною психологічною грою, бо вона пізнала цей талант від Яхве, котрий думав. що створив добро, а вийшло зло, яке народилося із нетрів його серця.