Глава Прикордонної служби РФ Кулішов - ось кого треба карати за порушення кордону і агресію проти нас
Слідство тоді встановило, що генерал-полковник країни-агресора безпосередньо керував незаконним переміщенням російської важкої техніки, озброєння, військовослужбовців та найманців до України з Росії.
Розслідування було ретельним, скрупульозним і ще тривало, коли я залишив посаду голови СБУ у червні 2015 року.
У мене, у зв'язку з цим, виникли питання: де матеріали справи? Чи передані вони до суду? Яке рішення прийняв суд?
Ось кого треба карати за порушення українського кордону та агресію проти нас!
Повністю згоден зі спецпредставником США Куртом Волкером, який вчора публічно порадив президенту Порошенку не затримувати Михайла Саакашвілі, а "зосередитися на питаннях верховенства права та управління державою в умовах російської агресії".
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