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Глава Прикордонної служби РФ Кулішов - ось кого треба карати за порушення кордону і агресію проти нас

Валентин
Наливайченко
У вирі подій останніх днів я пригадав літо 2014 року, коли 4 липня, мною, як головою Служби безпеки України, було ініційовано і розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України стосовно керівника Прикордонної служби РФ – першого заступника директора ФСБ РФ, випускника Київського інституту громадянської авіації Володимира Кулішова.
Глава Прикордонної служби РФ Кулішов - ось кого треба карати за порушення кордону і агресію проти нас Фото: РИА Новости

Слідство тоді встановило, що генерал-полковник країни-агресора безпосередньо керував незаконним переміщенням російської важкої техніки, озброєння, військовослужбовців та найманців до України з Росії.

Розслідування було ретельним, скрупульозним і ще тривало, коли я залишив посаду голови СБУ у червні 2015 року.

У мене, у зв'язку з цим, виникли питання: де матеріали справи? Чи передані вони до суду? Яке рішення прийняв суд?

Ось кого треба карати за порушення українського кордону та агресію проти нас!

Повністю згоден зі спецпредставником США Куртом Волкером, який вчора публічно порадив президенту Порошенку не затримувати Михайла Саакашвілі, а "зосередитися на питаннях верховенства права та управління державою в умовах російської агресії".

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13 09 2017 11:31
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