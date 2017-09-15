Генпрокурор Юрий Луценко "сливает" расследование дела Гонгадзе

Завтра будет 17 годовщина убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Завтра на форуме YES генеральный прокурор Юрий Луценко выступит с докладом о верховенстве права в Украине.

17 лет назад, когда Луценко был журналистом, и начался "кассетный скандал", он выступал за суд Леонидом Кучмой, был душой протестов.

Прошло 17 лет и генеральный прокурор Юрій Луценко выступает в одном зале вместе с Кучмой. И Юрий Витальевич не торопится выполнять свои требования 17-летней давности, благодаря которым он завоевал себе авторитет и сделал политическую карьеру.

До сих пор Леонид Кучма не предстал перед судом, до сих пор не дана оценка ключевым уликам, которые говорят о том, что он заказал убийство.

Записи разговоров, сделанные Николаем Мельниченко, до сих пор украинское правосудие не хочет рассмотреть на суде. Потому что любая экспертиза и показания свидетелей показывают - записи подлинные, и угрозы расправиться с Гонгадзе и с общественным деятелем Алексеем Подольским Кучма действительно произносил.

Все еще жив убийца Гонгадзе - генерал-майор милиции Алексей Пукач, который заявил, что приказы убить отдавал сам Кучма.

Но все эти факты не получили оценки суда в Украине. Несмотря на все улики Кучма не сидит на скамье подсудимых, и не тратится на адвокатов. В день когда следует почтить память погибшего Гонгадзе, которого Луценко хорошо знал, и с которым общался, генеральный прокурор собирается выступать на форуме, организованном семьей Кучмы.

Надеюсь, он расскажет, когда записи Мельниченко будут рассмотрены в суде. В деле уже давно собраны все улики, их вполне достаточно, чтобы выдвинуть Кучме подозрение.

Дело Гонгадзе показывает, что уважения к правам человека, к человеческой жизни, к жизни журналиста, в Украине нет. Да и откуда это появится, если все, кто сделал карьеру на имени Гонгадзе, пожимают руку Кучме как ни в чем ни бывало, если никто ни из политиков ни из журналистов не задает вопросы и не отвечает - когда будет суд над заказчиком убийства?

Тогда, 17 лет назад, такой цинизм и лицемерие показались бы немыслимыми.

Юрий Бутусов