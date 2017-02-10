Где может рвануть в следующий раз?

У Украины остается 14 складов боеприпасов всего. Склады старые, противник о них прекрасно знает, ничего секретного в этом нет. Но на этих складах нехватка личного состава из-за директивы начальника Генштаба об ограничении численности военнослужащих в частях вооружения на арсеналах от 7 февраля 2017-го Д-05, и из-за откомандирования части военнослужащих арсеналов для прохождения службы в других воинских частях - это согласно другой директиве Генштаба.

Катастрофа в Калиновке показала, что военное командование не выполняет в полном объеме Перспективный план развития организации хранения боеприпасов от 26 апреля 2017 года, который был разработан после взрыва в Балаклее всеми силовыми структурами при координации СНБО при президенте Украины.

Это создает риски, о которых следует предупредить заранее. Надежды на здравый смысл со стороны руководства Генштаба, которое не обеспечивает выполнение своих собственных планов и инструкций по безопасности нет. Генералы реагируют хорошо только на скандал и на общественный резонанс.

По оценкам военных специалистов, в зоне риска сейчас следует отметить такие арсеналы:

1. 47-й арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358).

2. 6-й арсенал ( Черниговская область, г.Ичня, в/ч А1479)

3. 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588)

4. 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796)

Основной проблемой является нехватка личного состава и инженерной техники на арсеналах, что не обеспечивает нормальную охрану, рассредоточение и укрытие боеприпасов. Пополнение личным составом позволило бы быстро усилить безопасность арсеналов.

Начальник Генштаба должен отменить свою неадекватную директиву Д-05 от 7.02.17 в отношении ограничения набора контрактников в винские части Вооружения ВСУ, и запретить прикомандирование личного состава арсеналов в другие воинские части, вернуть всех прикомандированных немедленно. Промедление в этом вопросе просто преступно.