Філософія позитиву. Сила та слабкість африканців

... В Конго повстанці вбили 40 поліцейських... З одної сторони - повстанці воюють проти корумпованої влади, котра грабує народ та провокує голод, бо якомусь можновладцю потрібно купити собі ще один дорогий автомобіль, з і іншої - цей теракт це вбивство людей, що є неприпустимим та не може мати жодного виправдання.... Та чому люди ідуть на такі злочини? Бо вони впали під жорстоким ударами цього світу: з одної сторони - їх зробили вбивцями інші люди та система своєю безжалісністю та жорстокістю, з іншої - кожна людина може пробачити свої образи та не лишень залишитися дитячим добром, але і стати ще білшим, справжнім дорбом після тоого як ти відчув зло та ненависть та зміг омитися від цього негативу та сконцентруватися на позиитві, пробачивши людей, які причинили тобі біль та продовживши жити своїм життям, даруючи іншим людям любов та відчуття щастя.... Та це лишень повстанці, яких дуже мало - більшість африканців живуть зовсім не так та не чинять жодних злочинів.

Африканці - це філософи та теософи... Африканці тягнуться до свободи, бо розуміють що матерія не може зробити тебе щасливим. Африканці відчувають правду та мають зв"язок із Єдиним. Приклад американських африканців, котрі дуже скоро та легкко увйшли в життя Америки та стали жити на рівних із білии американцями, - продемонтсрував що африканці можуть бути цивлізовними та мудрими людьсми, які можуть на рінві конкуруватии із білими людьми та зайняти свою нішу у цьому світі, реалізувавши свої таланти та мудрість... Просто африканці не можуть перемогти систему, яка їх душить... З одної сторони - африканці мало працюють і саме тому і них немає їжі, з іншої - вони все ж працюють і кожен - навіть той хто не працює - має право на їжу та ліки... Та фриканці не можуть прийняти матерію та те що цивілізація це - не тільки добро, а ле і зло, бо навіть Бог частково є злом: зло тобі необхідне аби піклуватися про себе та навчитися служити собі аби вижити. Цьог оафриканці не можуть зрозуміти - та вони це зрозуміють, бо вже зараз є багато інформаціх для самоосвіти та еволюцї. Тож африканці спроможні привнести філософію Бога та добра до цього світу, що сколихне свідомість та погляди всього людства.

Та африканці не хочуть боротися, вони не хочуть іти до своєї цілі, сконцентрувавшись на служінні іншим людям та житті із сучасними елементами цивілізації та технлоогіями. І це є основною причиною голоду в Африці: африканці не можуть прийняти зла та того факту, що в цьому свііті немає добра, а є лишень можливість допомогти собі, зробивши добрий вчинок для іншого... Тож африканці живуть у бідності та стражданнях... Та все ж африканці це - гностики, які шукають зв"язку із Богом та шукають свій шлях, - тож коли африканці прокинуться та стануть працювати аби допомагати іншим людям. а не лишень сподіватися на свою любов та добро, - вони принесуть людству дуже багато революційних ідей та змінять свідиомість людства, бо африканці вже на сьогоднішній момент мігрують до цивіілзованих країн та роблять великий вклад у розвиток людей - та вони зроблять ще більший вклад у розвиток світу коли зможуть стати сильними для того аби жити та мати досвід та мудрість аби зробити правильний вибір у житті...

Африканців ще ніхто не покорив - вони повстають проти будь-якої диктатури та воюють за свою самобутність та право продукувати свою культуру... У африканців немає роботи - та вони все ж живуть своїми традиціями та своїм життям, обравши саме такий шлях і я впевнений, що із часом африканці доторкнуться до сучасного світу та зможуть стати великими людьми, які добилися великих результатів для того аби бути справді щасливими, а не лишень - жити гнозисом, вдчуаючи Бога, але і зможуть йому служити аби він дав їм велику ціль та велику енергію.