Експорт лісу-кругляка - потужна корупційна афера

"Справедливість" вважає, що кожна чесна і справедлива людина в цій країні має сказати своє слово і не допустити прийняття цього ганебного рішення.

Влада ігнорує той факт, що з 2015 року, відтоді коли почав діяти відповідний мораторій, у сферу переробки деревини в Україні було вкладено набагато більше ніж 600 млн. євро інвестицій. За цей час створено кілька десятків великих і середніх, а також сотні малих деревообробних підприємств, що дозволило у 2016 році збільшити випуск готової продукції на 15%. Чи багато галузей національної економіки зараз демонструють схожі показники зростання?!

Скасування мораторію та фактичне створення несприятливих конкурентних умов для переробників деревини – загальмує розвиток галузі, унеможливить подальше розширення виробництва та нарощування інвестицій у галузь.

Влада замовчує те, що на 80-90% експорт української деревини традиційно і завжди був відверто криміналізованим. Тінь і кримінал починалися із незаконних вирубок експортоорієнтованого лісу та махінацій навколо митного оформлення вантажів, а закінчувалися свавіллям контрабандистів та виводом валютної виручки на офшори. Чи хтось вважає, що ситуація із роботою митниць, протидією офшорам та боротьбою із корупцією в Україні вже змінилася на краще?

Можливо просто з "горіхової мафії" наїдаються вже не всі і комусь знадобилася більш потужна корупційна афера? Дійсно, сезонний та залежний від врожаїв "бізнес на горіхах" у порівнянні із корупційним потенціалом оборудок із експортом лісу, буде здаватися якоюсь малобюджетною колотнечею.

Влада робить вигляд що не розуміє очевидних речей – того, що розвиток внутрішньої переробки продукції завжди дає у 3-5 разів більший економічний ефект, ніж експорт первинної сировини. До того ж, існує кардинальна різниця між переробниками та експортерами сировини за такими показниками, як ринкова вартість продукції, кількість створених робочих місць, база оподаткування, обсяги відрахувань у соціальні та у пенсійний фонд і т.д.

Невже не зрозуміло, що відкриття кордонів для вільного експорту лісу, спричинить системні збитки національній економіці, посилить сировинний статус та експротозалежність України!?

Вважаємо, що будь-які спроби скасування мораторію на експорт деревини є економічно необґрунтованими, загрозливими для національних інтересів та корупційно вмотивованими.

На жаль, досвід блокади Криму та Донбасу доводить, що без тиску з боку активного громадянського суспільства, українська влада поки ще не навчилася реалізовувати патріотичну проукраїнську політику і весь час потребує відповідної "допомоги".

Тому вимагаємо від Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України дати експертну оцінку наслідків скасування мораторію на експорт лісу-кругляка, а також відповідно до результатів експертизи – почати кримінальні провадження щодо осіб, які планують здійснити злочин в системі економічної безпеки держави. Особливу увагу компетентних органів просимо звернути на ймовірні порушення законів України та норм регламенту ВРУ під час спроб "просування" цієї антиукраїнської авантюри через парламент.

Застерігаємо народних депутатів України від підтримки законопроекту щодо скасування діючого мораторію. Ми уважно стежимо за порядком денним роботи парламенту і будемо поіменно фіксувати усі голосування!

Звертаємося до наших поважних європейських партнерів із закликом бути мудрими та щирими у своїх намірах. Неможливо, з одного боку, закликати українську владу до боротьби із корупцією, а з іншого боку – підштовхувати до створення нових корупційних схем та чергового пограбунку власного народу. Чому велика кількість європейських країн має законодавчу заборону на експорт лісу, а від України ви вимагаєте протилежного?!... Між партнерами такого бути не повинно!

Уряду України також ще не запізно схаменутися, врахувати сумний досвід попередників та перестати випробовувати терпіння українського народу. Замість чергової кардинальної зміни правил гри, пропонуємо ініціювати підписання Меморандуму із представниками підприємств деревообробної галузі, який гарантує подальше нарощування внутрішнього виробництва та приведення ринку деревини у цивілізований стан.

"Справеливість" вважає ситуацію навколо мораторію на експорт деревини показовою і принциповою… Якщо будуть проігноровані національні інтереси і влада піде всупереч вимогам української громади – завтра, за цією ж схемою може бути скасовано мораторій на продаж землі і вкрадено найцінніше народне багатство.