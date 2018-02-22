Двадцять років зими. Пробудження!

Місія України

Найвизначніші моменти новітньої історії незалежної України дуже символічні. Чого лише вартий абсолютний збіг дат початку Помаранчевої революції та Революції Гідності. Перший справжній масовий виступ Революції Гідності відбувся першого грудня, у річницю дня проведення Референдуму за незалежність. Двадцятого лютого міжнародна спільнота вшановує Всесвітній день соціальної справедливості.

Через чотири роки після трагічних подій Революції Гідності ми все більше і більше усвідомлюємо, що величезні жертви були принесенні вже точно не за прізвища на посадах і не лише за вибір геополітичного курсу країни, але на захист наших споконвічних українських цінностей - гідності і справедливості.

Тричі за період незалежності, Україна отримувала можливість здійснити суспільно-політичну трансформацію, давши потужний поштовх для власного розвитку. І тричі холод і темрява старих звичок та методів заморожували можливість бурхливого суспільного поступу.

І знов, символічно, за певний час відбувався вибух накопиченої пасіонарної енергії.

Чому так відбувається?

На моє переконання, причиною є нереалізована важлива місія України. Скільки б разів ми не втрачали з надзусиллями отриманий шанс, перекладаючи потім відповідальність за стратегічний результат на месій чи тих, хто просто у відповідний момент опинявся на вершині управлінської вертикалі, наша справжня місія буде нагадувати про себе знов і знов.

Нам українцям варто нарешті щиро усвідомити, що покликання України - не доганяти чи копіювати когось, а творити і надихати інших. Власним прикладом довести, що можлива побудова країни на нових цінностях та принципах. Власними успіхами показати, що можливо розбудувати насправді відкрите, дійсно справедливе і, в той же час, ефективне суспільство.

Дуже часто різні кореспонденти різних засобів масової інформації під час Революції Гідності задавали її учасникам одне питання: до якого часу ви маєте намір тримати майдан? Відповідь – «ми стоїмо до кінця»! Виявилось дуже символічно. Тримались до кінця холодної зими, щоб дати країні черговий шанс на пробудження, - шанс на перемогу Української весни.