Реєстрація Вхід
RSS
БЛОГИ

Державний борг як загроза фінансовій стабільності України

Евгений
Башинский
Гарантований державою зовнішній борг України, на жаль, залишається єдиним у нашій країні, що демонструє хоч якусь стабільність.
 

Але стабільність це, звичайно ж, негативна: постійне збільшення є суттєвою проблемою як для населення, так і для економіки держави в цілому. Так, ще у 2014 році він перевищив поріг, встановлений Бюджетним кодексом України у 60% ВВП.  У 2015 році в Меморандумі з МВФ був встановлений цільовий орієнтир стійкості боргу - 71% до 2020 року. Втім, наскільки я знаю, на сьогодні він досяг 83% ВВП, що врегульовували черговим законом про Державний борг. Усе заради націоналізації Приватбанку.

Можна сказати, що основними драйверами різкого посилення боргового навантаження була девальвація, падіння економіки і надмірно м'яка бюджетна політика протягом більшої частини 2014-2016 років. Не менш характерним подією, що вплинула на формування державного боргу країни стала націоналізація «Привату». На сьогоднішній день Україна перебуває у жорстких умовах подвійного виклику: відсутність внутрішніх недержавних ресурсів в країні і систематично негативного торгового сальдо.

Останній фактор постійно стимулює девальвацію, тому навіть розблокування зовнішнього фінансування є скоріше фактором зростання боргу, а не запуску економіки. Втрата промислового потенціалу Донбасу, недалекоглядна економічна політика нинішньої влади і надмірно слухняна виконання рекомендацій зовнішніх кредиторів не дозволяють сподіватися на стійкий рівень держборгу в середньостроковій перспективі.

Вчені з центру ІЕСКР наводять як причин (основних причин) зростання державного боргу наступні фактори (у вигляді діаграми):

 

 

 

Повертаючись все до того ж 2014 року, від якого прийнято вести відлік кризи державного боргу та економіки України в цілому, вчені відзначають: «У 2014 році зафіксовано практично дворазове зростання ОВДП цих облігацій було випущено на суму 205 млрд. грн. З використанням цього механізму НБУ фактично фінансував бюджет держави, оскільки інших джерел по суті не було: ринки капіталу були закриті, а коштів МВФ та інших зовнішніх донорів явно не вистачало в умовах втечі вкладників з банків, девальвації і проведення активних бойових дій на сході країни » .

При цьому, відбувається консолідація боргів України в руках ключових кредиторів. Зараз це група МВФ, Світовий банк і інститути ЄС - борг країни перед ними виріс на $ 11 млрд. Практично всі кошти - на поворотній основі. Як ми будемо віддавати ці гроші незрозуміло, адже торгове сальдо стабільно негативне, економіка як і раніше на дні, а біля керма все ті ж ».

Із усього цього випливає доволі невтішний висновок, а саме: можна стверджувати, що за три роки роботи нинішня влада в нашій країні продемонструвала по пунктам як не слід управляти державою в галузі економіки. Прикро тільки, що ця демонстрація відбувається за рахунок знищення нашої країни, що цей урок не було засвоєно без жертв та розрухи, без погіршення умов життя наших нащадків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 02 2017 16:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat