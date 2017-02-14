Державний борг як загроза фінансовій стабільності України
Але стабільність це, звичайно ж, негативна: постійне збільшення є суттєвою проблемою як для населення, так і для економіки держави в цілому. Так, ще у 2014 році він перевищив поріг, встановлений Бюджетним кодексом України у 60% ВВП. У 2015 році в Меморандумі з МВФ був встановлений цільовий орієнтир стійкості боргу - 71% до 2020 року. Втім, наскільки я знаю, на сьогодні він досяг 83% ВВП, що врегульовували черговим законом про Державний борг. Усе заради націоналізації Приватбанку.
Можна сказати, що основними драйверами різкого посилення боргового навантаження була девальвація, падіння економіки і надмірно м'яка бюджетна політика протягом більшої частини 2014-2016 років. Не менш характерним подією, що вплинула на формування державного боргу країни стала націоналізація «Привату». На сьогоднішній день Україна перебуває у жорстких умовах подвійного виклику: відсутність внутрішніх недержавних ресурсів в країні і систематично негативного торгового сальдо.
Останній фактор постійно стимулює девальвацію, тому навіть розблокування зовнішнього фінансування є скоріше фактором зростання боргу, а не запуску економіки. Втрата промислового потенціалу Донбасу, недалекоглядна економічна політика нинішньої влади і надмірно слухняна виконання рекомендацій зовнішніх кредиторів не дозволяють сподіватися на стійкий рівень держборгу в середньостроковій перспективі.
Вчені з центру ІЕСКР наводять як причин (основних причин) зростання державного боргу наступні фактори (у вигляді діаграми):
Повертаючись все до того ж 2014 року, від якого прийнято вести відлік кризи державного боргу та економіки України в цілому, вчені відзначають: «У 2014 році зафіксовано практично дворазове зростання ОВДП – цих облігацій було випущено на суму 205 млрд. грн. З використанням цього механізму НБУ фактично фінансував бюджет держави, оскільки інших джерел по суті не було: ринки капіталу були закриті, а коштів МВФ та інших зовнішніх донорів явно не вистачало в умовах втечі вкладників з банків, девальвації і проведення активних бойових дій на сході країни » .
При цьому, відбувається консолідація боргів України в руках ключових кредиторів. Зараз це група МВФ, Світовий банк і інститути ЄС - борг країни перед ними виріс на $ 11 млрд. Практично всі кошти - на поворотній основі. Як ми будемо віддавати ці гроші незрозуміло, адже торгове сальдо стабільно негативне, економіка як і раніше на дні, а біля керма все ті ж ».
Із усього цього випливає доволі невтішний висновок, а саме: можна стверджувати, що за три роки роботи нинішня влада в нашій країні продемонструвала по пунктам як не слід управляти державою в галузі економіки. Прикро тільки, що ця демонстрація відбувається за рахунок знищення нашої країни, що цей урок не було засвоєно без жертв та розрухи, без погіршення умов життя наших нащадків.
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