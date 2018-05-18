Деньги есть. Но вы держитесь. Без них

Асталависта бейби, должен сказать МВФ, прочитав очередную порцию патриотический сентенций от Администрации Президента, где снова настаивают на суверенном праве на коррупцию. И продолжают упорствовать, не давая вето международным экспертам.

Конечно же, МВФ привык общаться со странами третьего мира. И там всегда у власти «специфический контингент». Как только приходят нормальные люди, страна делает рывок, выполняет программу МВФ и больше не возвращается к Фонду. Но так бывает редко. В основном при власти в таких странах персонажи, которые о себе переживают гораздо больше чем о развитии страны. И готовы до конца отстаивать свое суверенное право воровать.

Переговоры про создание антикоррупционного суда идут уже почти год. И весь год ключевой вопрос – именно право вето. Иностранные кредиторы, советники украинская общественность насмотрелась на то, как украинские судьи преодолевали вето общественников при выборе Верховного Суда. Судебная круговая порука – сильная вещь. И повторять такое не хотят. Поэтому право вето должно быть безусловным. Как его пропишут – тут уже флаг в руки украинским юристам. Но оно должно быть. Беспрекословное право вето. Чтобы приличные люди отбирали приличных людей. И да, в нашем случае иностранный эксперт, которого выберет МВФ или ЕС, по определению приличный человек. Потому что он никак, совершенно, не завязан в украинской коррупции. И кем бы он ни был он уже стоит на ступень выше в эволюционном развитии чем средний украинский судья.

Почему вето так важно? Именно по той же причине, по которой нам понадобился антикоррупционный суд. Потому что судебная система полностью коррумпирована. А в стране отсутствует верховенство права. И сама коррумпированная система не может очистить себя от коррупции. Это просто противоестественно. Так не бывает. Поэтому и надо создать суд с нуля. Но если дать право его формировать тем же коррумпированным судьям, то они просто включат туда своих же коррумпированных друзей. И шанс будет утерян. Будет профанация. Профанация очень дорого стоит. Прежде всего она забирает время. Которого у нас нет. И значит она не допустима. И это прекрасно понимают в МВФ.

Поборет ли сам по себе правильно созданный антикоррупционный суд коррупцию. Нет. Потому что у коррупционеров будет еще множество шансов вставить палки в колеса. Суд будет еще долго формироваться. Это время. Его будут максимально затягивать. Да и одними посадками вопрос не решить. Да, нужна дерягуляция. Уменьшение влияния силовиков и чиновников, повышать зарплаты депутатам и гос служащим, особенно руководителям гос компаний. Это все необходимо. Но без посадок ничего не будет. Коррупция должна стать опасной. Сейчас коррупционер рискует только неприятными моментами, когда его могут сначала задержать (потом правда отпустить) и потом уволить с работы. Эти риски слишком малы. Эти люди идут туда чтобы воровать. И для них нет ничего страшного, если их уволят за воровство. Ведь тогда они успеют хоть что то украсть. Без воровства для них это просто не имеет значения. А значит надо создать для них риск тюрьмы. А значит без нового Антикоррупционного Суда победить коррупцию, уменьшив ее в разы, просто невозможно.

Нет вето – нет денег. Это все. Это основа основ. И по другому не будет. МВФ может ждать. Пока украинская власть образумиться. Это украинская власть ждать не может. Потому что часы тикают. Время внешних выплат приходит. Равно как и выборы. И идти на выборы с гривной по 50 - это самоубийство. Даже большее, чем отдых на Сейшелах или Мальдивах. И МВФ это понимает. В МВФ устали от наших наперсточников. И поэтому больше не сядут играть краплеными картами. И будут ждать.

Никто не даст денег за принятия закона без вето. Это принципиальная позиция, которую МВФ пытается донести совсем уж не дипломатичными методами во всех интервью и всех пресс-релизах. И каждый день без принятия суда дорого стоит Украине. Но это будет оправдано. Потому что коррупция стоит нашей стране в разы дороже. И это понимают в МВФ. Осталось чтобы это поняли и украинские избиратели.