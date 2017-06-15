Чи змінить країну енергійна молодь?

Дві ночі енергійна молодь не спала у Харкові та Львові. Причиною безсонні стали "Ночі енергетики", які проводились в рамках проекту Ukrenergo Laboratories, що ініційований ДП "НЕК "Укренерго". Проект спрямований, в першу чергу на створення та запуск абсолютно нового інкубатору ідей - креативну платформу де змагатимуться проекти вчених, молоді та винахідників, що відповідають потребам стратегічного розвитку електроенергетики

Слід зазначити, що через 5 років українську енергетику, особливо, генеруючі компанії, може очікувати суттєвий кадровий голод – стверджують експерти. Сьогодні середній вік працівників галузі енергетики перевищує 54, що демонструє старіння фахівців та низький рівень формування нового кадрового резерву. Разом з тим, приймальна кампанія - 2016 до українських вищих технічних закладів не демонструє високої зацікавленості у абітурієнтів інженерними, особливо, енергетичними спеціальностями. Крім того, рекрутингові агенції та HR-департаменти компаній відмічають високий рівень розриву між вихідними знаннями випускників та сучасним потребам технологічного бізнесу.

Альтернативна освіта – стимулює до навчання

Сумарно 700 учасників (переважно, студенти із та по 17 лекторів у Харкові та Львові – результат наймасштабніших нічних тренінгів із енергетики. Маловірогідно, що в українських університетах збирається на лекції така кількість студентів. З іншого боку ТОР-менеджерів великих енергетичних компаній маловірогідно можна залучити на системне читання лекцій в університеті.

Тому, новий формат освіти залучає студентів краще, ніж класична університетська аудиторія.

Скептики скажуть, що одна ніч – це мало часу для повноцінного освітнього процесу, читання лекцій, передача теоретичного матеріалу. Однак, метою такого заходу є формування високого рівня мотивації у молоді для творення змін, зокрема, у галузі енергетики. Тому і спікерами обрано харизматичних особистостей, що змінюючи галузь, в якій працюють – змінюють країну.

Іншою доданою вартістю такого проекту є активний нетворкінг між його учасниками, що призводить до формування неформального освітнього середовища, в якому фахові експерти (краще, - ментори) охоче передають свої знання та навички, "історії успіху" молоді.

В ЄС гравці енергоринку інвестують в освіту

Аналізуючи досвід взаємодії із університетами та spin-offами найбільшої енергетичної компанії Федеративної Республіки Німеччина E.ON SE, а також німецьких операторів магістральних електромереж Ampiron GmbH, TenneT TSO GmbH, 50Hertz Transmission та EnBW Transportnetze, можна побачити, що кожна із компаній має спільні навчальні програми та наукові лабораторії із профільними технічними університетами. Через присутність в університетах бізнес диктує свої вимоги до формування рамок кваліфікацій, які повинні мати випускники для працевлаштування у компаніях. Крім того, брендовані аудиторії та лабораторії формують у студентів відчуття корпоративного духу та стилю, якого не вистачає українським випускникам.

Окремої уваги заслуговує досвід розвитку партнерства із університетами державної енергетичної компанії Франції Électricité de France, що має власну мережу університетів (профільних кафедр та лабораторій), які готують фахівців у галузі електроенергетики для всієї країни. Таким чином, системний оператор та генеруюча компанія формує кадровий резерв, який постійно оновлюється, для всієї галузі енергетики цілої країни.

Навіть, у сусідній Польщі є успішні приклади реформування освітніх програм під сучасні потреби електроенергетикию Так, ініціатива Smart Grid European Technology Platform суттєво вплинула на зміну освітніх програм у 6 технічних університетах Республіки. У освітні програми включено дисципліни, які стосуються побудови Smart Grid та управління електромережами. Окремо, на запит від бізнесу відредагувала середня спеціальна освіта: у Республіці Польща із зростанням потужностей сонячної електрогенерації виник попит на спеціалістів із монтажу фотовольтаїчних панелей, тому відразу у 28 професійно-технічних училищах відкрились напрями підготовки "монтаж сонячних енергосистем".

Енергетичний бізнес в Україні будує альтернативну освіту

У 2010 році компанія ДТЕК відкрила власний корпоративний університет – "Академію ДТЕК", як інструмент корпоративного навчання. Разом з тим, даний освітній проект є внутрішнім майданчиком компанії, через який вона просуває модульні програми освіти для керівних кадрів, організацію стратегічних сесій та коучінгу персоналу. Тобто, "Академія ДТЕК" працює уже із підготованими випускниками університетів, не впливаючи на діючи рамки кваліфікації у галузі енергетики.

Компанія ШЕЛЛ, під час розвитку проектів із розвідки газу ущільнених пісковіків, запускала на сході України проект «Інститут газу нетрадиційних джерел», який було спрямовано на створення нових навчальних програм для галузі, враховуючі умови видобутку газу методом гідророзриву пласта. В рамках даного проекту пройшли навчання у Великобританії викладачі університетів, розробили навчальні плани та підручники для їх методичного забезпечення, а також, відкрито лабораторію «Еко-гео-хімія нетрадиційних газів» із сучасним обладнанням. Однак, через згортання проекту в Україні, ініціатива, також, закрита.

Німецький холдінг WSB Green Energy, який є одним із європейських лідерів у електрогенерації, використовуючи відновлювальні джерела енергії. Перед початком реалізації інвестиційних проектів в Україні, компанія ініціювала створення програми подвійних дипломів між українськими та німецькими університетами для підготовки фахівців знання та навички яких відповідають европейським стандартам ведення бізнесу.

Ukrenergo Laboratories – освітня ініціатива від системного оператора

ДП “НЕК”Укренерго” розпочинає проект Ukrenergo Laboratories – перший в Україні інкубатор проектів для інноваційного розвитку електроенергетичної галузі країни, який об’єднує три ключові напрями:

• "Creativity for Energy" допоможе знаходити талановитих винахідників, аспірантів, студентів, здатних вирішити складні практичні завдання та наприкінці отримати можливість стати частиною команди Укренерго. Ми почнемо з Києва, Харкова та Львова, а згодом розширимо географію пошуку по всій Україні.

• “Universities for Energy” модернізує сучасну систему навчання майбутніх енергетиків. Для цього ми, разом з найбільшими енергокомпаніями та провідними університетами України розробимо та впровадимо нові стандарти навчання та знань. Ми прагнемо, аби бізнес в Україні мав можливість формувати запит на знання та майбутніх робітників.

• “Development for Energy” дасть можливість скористатися міжнародними науковими програмами та сформувати навколо Укренерго коло дослідників, щоб поєднати науку та електроенергетику.

Очікується, що проект збере 1000+ молодіжних активістів, які приймуть участь у формуванні зовнішнього кадрового резерву для галузі електроенергетики. Першим заходом стане «Ніч енергетики» у Харкові – найбільший тренінг в Україні, який об’єднає більше 400 учасників над темою модернізації національної енергетики.

Разом з тим, проблема якісного кадрового забезпечення для енергетики залишається відкритою й вимагає об’єднання зусиль університетів та бізнесу для створення нових конкурентноспроможних навчальних курсів.

Саме перед молодими активістами сьогодні постає виклик у «омолодженні» енергетичної галузі, просуваючи в неї нові технології, зокрема інтелектуальне управління та використання альтернативних джерел енергії.