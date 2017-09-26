Что такое защита отечественного производителя по-украински?

Есть завод. Предположим "Укрспирт". На завод сырье поставляют отечественные фирмы. Ну предположим, фирма прокурора. Или фирма его кума, СБУшника. А может просто фирма какого-то украинского бомжа.

Предположим пришли реформаторы. И устроили Прозорро тендер. И фирмы прокурора и СБУшника проиграли. Потому что они то не имеют доступ к хабу, вынуждены где-то закладывать свою щедрую маржу, а значит не конкурентные.

А конкурентные буржуи. Вот эти буржуи и побеждают.

Что делать? Ответ прост – защищать отечественного производителя. Или, по крайней мере, отечественного продавца. Защита национальных интересов.

Что делать? Возбудить уголовное дело. И арестовать счета буржуев. Чтобы знали. Все сразу поняли. И больше отечественного производителя не обижали. И шли вообще к себе в Сингапуры и больше к нам не совались.

Доказано Trafigura.

Метод работает. Так что пока отечественному прокурору ничего не угрожает. И отечественному СБУшнику. Страна на страже интересов.