Что такое защита отечественного производителя по-украински?
Предположим пришли реформаторы. И устроили Прозорро тендер. И фирмы прокурора и СБУшника проиграли. Потому что они то не имеют доступ к хабу, вынуждены где-то закладывать свою щедрую маржу, а значит не конкурентные.
А конкурентные буржуи. Вот эти буржуи и побеждают.
Что делать? Ответ прост – защищать отечественного производителя. Или, по крайней мере, отечественного продавца. Защита национальных интересов.
Что делать? Возбудить уголовное дело. И арестовать счета буржуев. Чтобы знали. Все сразу поняли. И больше отечественного производителя не обижали. И шли вообще к себе в Сингапуры и больше к нам не совались.
Доказано Trafigura.
Метод работает. Так что пока отечественному прокурору ничего не угрожает. И отечественному СБУшнику. Страна на страже интересов.
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