Чем дальше общество отдаляется от правды, тем сильнее оно ненавидит тех, кто ее говорит, - George Orwell

Прожив большую часть жизни в Украине, приняв участие в двух "революциях" (коими они конечно же не были), изучая политологию и историю и следя за событиями и обществом, я впитывал все это дабы однажды выдать этот пост. Я постараюсь написать несколько важных истин (в моем понимании), без осознания которых вряд ли получится построить процветающую Украину.

1. За всю свою историю Украина никогда не была процветающим государством. Этот факт он про прошлое, но его нужно принять и обдумать. Одна из главных исторических проблем всех славянских стран - отсутствие фундаментальной идеологии построения государства. Если внимательно изучить историю всех славянских образований (будь то государства или что то типа Запорожской Сечи), то можно заметить, что большинство из этих образований носили в себе форму лишь объединения людей, и только в редких случаях это были идеологии. Было конечно редкие исключения (например СССР был объединениям на почве идеологии, вот только сама идеология оказалась плохой). Даже Российская империя не имела идеологического фундамента: российская монархия имела форму самодержавия, но никак не была идеологией. Это кстати прекрасно понял Пётр I и даже пытался что-то изменить, но не вышло. Близки были к созданию идеологии запорожские козаки. Были у них и выборы, и законы и даже первая в Европе конституция. Однако, не было как такового провозглашения государства и само образование всегда оставалось по большей части объединением людей для военных целей. Хотя, будь козаки чуть смелее тогда, возможно история Украины носила бы совсем другой характер.

Почему я начал пост именно с этого пункта? Я убежден, что успеха государства недостаточно иметь Конституцию, гимн, флаг и т.п. атрибуты. Успех государства должен базироваться на выборе идеологии его построение. Это может быть европейская демократия, может быть американская демократия, может быть китайский авторитаризм. Какую бы форму не избрало общество, оно должно эту форму принять (впитать). На данный момент, украинцы кажись избрали форму, но не приняли ее. Безвиз с ЕС это не принадлежность к европейской семье, это лишь возможность понять, что демократия - это когда общество является активным участником процессов в стране. Подробнее об этом я напишу далее.

2. Украинский национализм. Когда Оранжевая революция одержала победу и президентом стал человек, который обещал "10 шагов", тогда я был юным студентом и верил, что "вот сейчас мы поборем олигархов". Этого не случилось. Когда во время Революции Достоинства в центре столицы расстреляли сотню людей, тогда я подумал "нет, ну после такого, хоть одного олигарха да повесят на столбе". Этого не случилось. Когда российские оккупанты вторглись на Донбасс, я подумал "ну Ахметову же это очень невыгодно, ну сейчас он что то сделает на пользу стране". И этого не случилось. И вот тогда я подумал "А где же хваленые украинские националисты, которые чтят память воинов УПА, а на деле....". Современный украинский национализм - это крикливый ребенок, который зачастую не хочет заниматься серьезными делами, а хочет крушить и играться в войнушки.

Замечу, что я в принципе не любитель национализма и считаю его пережитком 20 века, однако признаю, что есть ряд очень успешных примеров, когда национализм становился благоприятным фундаментом для построения государства. Далеко за примером ходить не надо... Польша, которую так не любят украинские националисты, является ярким примером, когда в определенный момент большая часть общества приняло идею "я - польский националист" (это имело разную форму для разных поляков, но все сходились в том, что им нужна сильная Польша). Не нравится пример поляков? Возьмите пример с Японии: проиграли войну, подверглись ядерным бомбардировкам, часть территории были оккупировано, имеют непростые отношения с соседями и при этом каждый японец знает, что "процветающая Япония - это мой личный интерес".

Увы, украинский национализм, он не о построении государства. Он о войне с Россией, он об украинском языке, он о гонениях на ЛГБТ, он деструктивен и более похож на анархию, нежели на желание построить успешное государство. Поймите меня правильно, я преклоняюсь перед украинскими националистами которые отдают свои жизни в войне с агрессором. Я за украинизацию (не резкую). Но "смерть ворогам" и "слава нации" - это не лозунги на которых можно построить государство. Точнее, на одних лишь этих лозунгах государство не построить. И тут мы переходим к тем, кто государство мог бы построить, но они этого не делают..

3. Политические элиты. Вот тут полная ж*па ! Украинские политические элиты - это наверное худшие политические элиты в мире. Тотальное вранье, коррупция, властолюбие, манипуляции - все это про наших политиков. В свое время, президент Кучма имел всю полноту власти в стране. Он мог миловать и казнить кого угодно. И конечно же, он мог провести любые реформы: олигархи могли за день оказаться в тюрьме или в земле, могли быть созданы НАБУ, какие угодно суды, реформировать медицину, образование, налоги... Ни сделал НИЧЕГО. Просто пришел, понял, что есть весомый запас прочности доставшийся от СССР, сел и управлял по принципу "вы там делайте что хотите, но мне мои 20% в кассу занесите". После Кучмы пришел Ющенко, который казался не только националистом, но и УМНЫМ политиком. Он, будучи достаточно образованным, точно понимал, что Украине необходимы реформы и если их не провести, дальше будут возникать колоссальные проблемы. Все понимал и ничего не сделал. Пришел, сел, договорился с Фирташем, потом договорился с пророссийской оппозицией и руководил пчелами на пасеке. Янукович, несмотря на то, что был чертовски необразованным, все таки пытался построить систему. Точнее он пытался скопировать российскую систему и именно скудное образование не позволило ему понять, что украинцы после Голодомора и советских репрессий надолго привиты от авторитаризма. Тимошенко? Порошенко? Да возьмите любого рейтингово украинского политика и вы найдете общую черту - нежелание построить ИНУЮ страну. Любой, к становился или стоит у руля Украины мыслит по шаблону "2% рост ВВП это нормально. Триста км новых дорог - это отлично. С олигархами договорюсь. Я молодец". Стабильная ж*па - лозунг украинской политической элиты !

А что же парламент? У нас же парламентско-президентская форма правления. В парламент все еще хуже. Большая часть депутатов живут по одному из двух принципов: "украсть и вывезти семью из этой ж*пы" или "украсть чтоб быть царем в ж*пе". Забавно, что большинство выбирают вариант по-середине: семья заграницей, а я еду на своем большом джипе по нищей стране и мне тут доступно (позволено) все. Ждать от таких людей объединения с целью строительства государства - это абсурд. И на этом момент мы подходим к...

4. Украинская наивность. Примерно ДВАДЦАТЬ лет политические элиты дают ряд обещаний: побороть коррупцию, снять неприкосновенность, будем жить как в Польше (сначала говорили как в Франции, но потом поняли где Франция, а где Украина по уровню достатка и перешли на Польшу). И каждый раз украинцы верят. АУУУУ !!! Запомните, если политик вам говорит "Через 2-3-4 года будем жить как поляки!", то он врет. Да да, Михаил Саакашвили как минимум преувеличивает. Даже если сейчас начать проводить радикальные и важные реформы, то даже через 5 лет мы не догоним Польшу. Вы даже не представляете, какая пропасть между Украиной и Польшей. Если все же начать проводить необходимые реформы, то возможно через лет 7-10 мы сравняемся с Польшей. Но, для этого нужно столько всего, что все это выглядит как сказка, которой не суждено сбыться.

5.Украинская экономика. Одна из главных проблем - Украина не интересна миру. Украина не конкурентноспособна. Представьте человека или компанию у которого есть деньги. Назовите хоть одну причину по которой он должен эти деньги вложить в Украину? Дешевая рабочая сила? Есть Индия. Выгодное географическое расположение? Есть ПОльша, которая в ЕС, есть Россия которая граничит с множеством стран. Низкие налоги? Нет ! Честные суды? Нет ! Гарантии сохранения собственности? Нет ! Рынок земли? Нет ! Низкий уровень коррупции? Нет ! И что важно, есть страны, в которых ответы на эти вопросы "Да".

Из первой проблемы вытекает вторая: мы проигрываем борьбу за человеческий ресурс. Даже несмотря на то, что в России и Беларусии диктатуры, жители этих стран не стоят в очередях за получением украинского гражданства. Даже китайцы (у которых в стране жесточайшая конкуренция) и африканцы (многие из которых только и мечтаю свалить из Африки) не стоят к нам в очередях. При этом, Украина огромными темпами теряет внутренний человеческий потенциал (украинцев). Польша за два года выдала полтора миллиона рабочих виз украинцам и планирует за следующие три года выдать еще миллион. ДВА С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА украинцев будут работать в Польше, а не в Украине. И это еще не учитывается украинская молодежь, которая уезжает учиться в Польшу (в которой, к слову, далеко не лучшее образование, но даже оно более перспективное нежели украинское). Да да, в Польше можно получить образование и работать по профессии получая достойную оплату. А что в Украине? Молодежь, которая зарабатывает нормально, это либо официанты, либо айтишники, либо красивые девушки. Как много нынешних украинских студентов смогут позволить себе купить жилье (пусть даже в кредит под адекватные проценты), построить собственный прибыльный бизнес, накопить на достойную старость? 3-5% ? Подобное положение дел приведет к тому, что через 3-5 лет мы столкнемся с первыми признаками демографического кризиса, который может перерасти в демографическую катастрофу. На данный момент, в Украине примерно равное количество рабочих и пенсионеров (примерно по 10 млн). При этом, из 10 млн работающих, 6 млн - бюджетники + 1-2 млн тех, кто получает "серую зарплату". Нынешнее положение дел уже привело в огромной дыре в пенсионном фонде. А если учесть надвигающийся демографический кризис, когда работающих будет все меньше, то дыра эта будет такой огромной, что пенсионеры НИКОГДА не будут жить нормально. То есть в перспективе, Украина превратится в страну бедных пенсионеров. И все!

Ну и третья, но очень важная проблема: украинская продукция имеет очень низкую добавленную стоимость. Украине в принципе не является участником мировых рынков (редкие исключения в виде зерна и подсолнечного масла - это не столь значимо, ибо эта продукция не приносит такой прибыли, как например производство айфонов). Если посмотреть на ТОП налогоплательщиков Украины, то сразу захочется плакать: на первом месте- "Укргазвыдобування", следом идут - "Нафтогаз Украины", "Филип Моррис Украина" (сигареты), "В.А.Т. — Прилуки" (сигареты), "Энергорынок" (продажа электроэнергии), "Укрнафта". То есть курим сигареты, сидим на транзитной газовой трубе и платим за бензин и электроэнергию - вот так выглядит экономика Украины. Даже в IT-индустрии, где у нас огромный человеческий потенциал, весь бизнес сводится либо к "создать и продать", либо "создать, перенести офис в Сан-Франциско и там развивать". Имея чуть ли не лучших айтишников в мире, Украина вообще не ведет борьбу за интернет-рынок.

6. О смирении. Удивительным образом украинская нация проявляет две противоположные черты характера: любовь к свободе и смирение. И последнее напрочь нивелирует первое. Крепостное право, роспуск Запорожской Сечи, русификация, захват власти коммунистами, Голодомор, насильственная коллективизация, сталинские репрессии - это неполный список событий в украинской истории, когда украинцы смирились с происходящим. И тоже самое происходит и в наши дни. При Кучме разворовали то, что могло стать фундаментом развития. Промолчали. При Ющенко не делали ничего и воровали. Промолчали. При Януковиче долго молчали, потом сказали свое "Нет" и.... И продолжили молчать дальше. Молчим и сейчас. Подняли тарифы по придуманной формуле "Роттердам+", Ахметов заработал 2 млрд, молчим, платим. Коррупционеров не сажают. Молчим. Президент сказал, что антикоррпционный суд нам не нужен. Сколько людей в этот же день вышло и сказало "Нет, нужен!" ??? НОЛЬ !!! Хорошо, хоть бывший американский госсекретарь Джон Керри не промолчал.

Такое смирение очень близко к понятию "рабство".

7. Так что же делать? С одной стороны, мне хочется поумничать из разряда "сейчас я вам расскажу", а с другой стороны, понимая, что жизни людей - это их собственность, а не моя, мне хочется сказать "поступайте так, как будет лучше вам и вашей семье" (все сразу уловят о чем этот посыл). Три года назад, я жил в Лондоне, жизнь моя была комфортной и интересной. Когда я решил вернуться в Украину, мой отец очень скептически отнесся к моим восторженным речам о том, что вот сейчас в Украине все как пойдет в нужном направлении. Прошло три года.... Порой надо прислушиваться к старшим. Но что же делать тем, кто все еще хочет что то делать в Украине? Люди, которые погибли на Майдане и те, кто сейчас на фронте, они отчасти знают ответ на этот вопрос. Они знают первую его часть "нужно чем то пожертвовать". И начать нужно не с жертвования жизнями, а пожертвовать свое время и усилия. Общество должно объединяться и попытаться родить фундамент на котором будет построено привлекательное для мира государство. В 2013 общество объединилось вокруг идеи европейской демократии. Объединилось и потом разъединилось: кто под страхом пуль, кто удовлетворившись безвизовым режимом и президентом говорящим на английском. Европейская демократия это: честные суды, эффективный госаппарат, независимые ветви власть, отсутствие олигархов, и как следствие низкий уровень коррупции. Пока националисты, интеллигенция, студенты, пенсионеры, малый и средний бизнес, бюджетники не объединяться вокруг этих требований страна и дальше будет оставаться прежней. Увы, я наверное еще не дорос до ответа на вопрос "Как объединить всех этих людей вокруг этих целей?". Если вы знаете ответ или просто хотите покидать в меня "камни", то добро пожаловать в комментарии.

П.С.: немало из тех, кто это прочтет, возразит "Все не так уж плохо" или "могло бы быть хуже", и будут правы. Есть страны и народы, которые живут хуже нас. Да и мы, в основном, не голодаем, умудряемся жить и даже растить семьи на зарплаты учителей и врачей и даже путешествуем и покупаем машины (не все конечно). НО, между "умением выживать" и "комфортной жизнью" есть большая разница и хотелось бы, чтоб как можно больше украинцев эту разницу осознавало.

Текст опубліковано зі згоди автора.

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