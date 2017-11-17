Атака на НАБУ или Стокгольмский синдром украинского общества

История с Сытником и гос тайной, которую он раскрыл, напоминает следующее: Прокурор сбивает на машине, будучи пьяным, трех людей. А потом говорит полицейскому, который пришел его арестовывать, что тот не правильно припарковался.

И тут же толпа прихлебателей прокурора начинает писать

"Как ты, полицейский, имеешь право обвинять нашего прокурора в том, что он сбил трех людей, когда сам плохо паркуешься. Да и вообще, кто не без греха. Все мы пьем".

И самое забавное, что тут же толпа людей начинает вторить глашатаям и хором кричат "как неправ был полицейский. Реформа полиции не удалась"

Прав был или не прав Сытник, когда раскрыл журналистам разговор? Не известно. Может у него была причина. А может это и аморально. Но причем тут государственная тайна.

И говорят об этом сейчас только потому, что система пошла в атаку на НАБУ. Комплексно и системно. И ищет сыринку в глазах. И еще респект и уважуха Сытнику, что вся эта босота не смогла накопать на него больше, чем этот разговор. Потому что когда ты воруешь миллиардами, а потом кричишь – смотрите, он обсуждает женщин за закрытыми дверями, то как то это не логично. И мне все равно, сколько похабных анекдотов в голове у Сытника, если его служба берет за жопу коррупционеров. И мне даже нравится, когда эти коррупционеры начинают верещать. Это значит, что их хорошо взяли.

Украинская коррупция простая и незамысловатая. Как и украинские коррупционеры. Им никогда не надо было прятаться. Поэтому и ловить их не сложно. Нет сложных и красивых схем. Нет красивых решений. Все делается в тупую. Ведь можно было не заниматься сыну Авакова рюкзаками, а нанять какого-то Фукса. Можно было бы не вставлять прокладки прямо между двумя гос контрами. Но зачем стараться, если нет риска. Вот они никогда и не старались. За годы коррупционного беспредела вся государственная система прошла негативную селекцию. Выживали самые мерзкие. Но самые верные. Такая же селекция шла и интеллектуально. И не надо было быть умным, чтобы стать коррупционером. Вот и получили то, что получили.

Так вот, вся эта незамысловатая братия так же неазмысловато кинулась в атаку на НАБУ сразу же, после задержания сына Авакова. Тронули принца. Неприкасаемого. Сына одного из самых главных. И система пришла в движение. Но почему же так тупо? Почему с компроматом, которому цена 2 копейки в базарный день, выходит голова советника министра, сына которого задержали? Они что, не могли делать это не так прямо? Почему с трибуны парламента на главу НАБУ кричит депутат, который под следствием за янтарь. Которого за жопу самого взяло НАБУ. Ну это же даже не комбинация. Это ведь тупо. Где мысль? Где творчество? Даже обидно. И это в стране, где все поголовно верять в теорию заговора. Да как эти люди вообще могут устроить хоть какой-то заговор? Они не способны красиво воровать. А потом не способны и придумать красивую комбинацию, нападая на тех, кто мешает им воровать, чтобы их уши из этого не торчали.

Глупо было бы предполагать, что система не будет атаковать НАБУ. У системы нет другого выбора. Речь идет о ее выживании. И поэтому самое глупое, что мы можем сделать, это подыграть системе. Что хочет корррупционер? Подорвать доверие к НАБУ. Потому что он боится НАБУ. Что самое глупое, что может сделать простой гражданин. Сказать, да все они одинаковые, на основе конфликта НАБУ и НАЗК, органа, который был создан мертворожденным, ничего не сделал за время своего существования и проедал деньги с самого начала. Вы что, люди? Какие одинаковые? Какой конфликт антикоррупционеров? Где НАЗК и где борьба с коррупцией? И если вы идете на поводу у коррупционеров и повторяете слова, которые они вкладывают вам в уши, то какое право вы потом имеете жаловаться на бедность? Бедность, которая возникает из-за этой самой коррупции. Да вы же сами подыгрываете коррупционерам. Это либо глупость, либо уже Стокгольмский синдром.

И напоследок. В Румынии по итогам квартала рост ВВП составил 8,8%. И параллельно местное НАБУ возбудило дело против главы правящей партии. А до этого это же НАБУ пересадило половину местной элиты. И пошли инвестиции. В Украине после сильного падения экономика с трудом делает +2%. Но зато дело возбуждают против главы украинского НАБУ. И инвестиций как-то не видно. Корреляция очевидна.

А в Украине, похоже, коррупция есть, а коррупционеров нет.