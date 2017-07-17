17 липня 2014 року. Цей день назавжди залишиться у моїй пам'яті і серці

Кожна хвилина, кожна мить...

Рівно три роки тому терористи, керовані російськими збройними силами і спецслужбами вчинили страшний злочин проти України, проти всього міжнародного співтовариства, злочин проти людяності.

Коли я виходив до преси, щоб повідомити перші деталі розкритого нами в лічені години вбивства невинних пасажирів рейсу MH17 Малазійських авіаліній, масштаби злочину заважали говорити, розум відмовлявся вірити...

Перші слідчі дії, опрацювання перших розвідданих, перехоплені переговори бойовиків, жах і горе людей які втратили своїх найближчих, як страшна мозаїка склали картину тих сумних днів, яку я ніколи не зможу стерти зі своєї пам'яті.

Але й не хочу... Бо правда і справедливість мають восторжествувати над масовим вбивством, приховуванням злочину та його виконавців і, головне, замовників.

Переконаний, Україна не лише має бути активним учасником міжнародного розслідування цього злочину та бути зацікавленою у встановленні істини, але й провести і поставити крапку у власному розслідуванні, засудивши усіх причетних до масового вбивства пасарижів та членів екіпажу Boeing 777- громадян Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Філліпін, Канади і Нової Зеландії. Український суд має прийняти рішення у цій справі!

Слідство також має дати відповіді на всі питання, зокрема, якою була головна мета вбивць і чи не мала доля MH17 спіткати літак AFL2074 "Аерофлоту" для того, щоб дати можливість ворогу розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, використавши т.зв. casus belli?

Українська влада має розуміти, що результати розслідування трагедії MH17 є важливим доказом агресії Російської Федерації проти України, який має бути використаний нею в національному та міжнародних судах.

Сьогодні поблизу Амстердамського аеропорту Схіпхол відкриється меморіал на честь жертв тієї страшної трагедії.

298 висаджених дерев продовжать життя невинно убієнних... В наших серцях, в наших спогадах.

Вірю, що пам'ятник на честь жертв з'явиться і на місці трагедії, коли окуповані ворогом території буде звільнено.

А сьогодні згадаймо тих, хто загинув три роки тому російської ракети.

І пам'ятаймо про наших воїнів, які щодня гинуть від російських ракет, мін та куль.

Не маємо права забути і пробачити...