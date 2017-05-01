11 700 долларов штрафа
Законопроект №5130 принесёт предпринимателям много «подарочков» под ёлку. Например, штраф в 100 минимальных зарплат в случае недопуска инспектора труда к выявлению лиц, работающих без оформленных трудовых договоров. Вдумайтесь в эту цифру — 320 000 гривен.
Для малого или среднего предприятия очень и очень существенная сумма. Для многих она станет неподъёмной. В то же время количество наёмных работников, получающих зарплаты «в конвертах», за которых предпринимателю придётся платить штраф, составляет порядка 60-90%...
Выхода для предпринимателя два — либо закрываться и полностью уходить в «тень», либо заключать трудовой договор на предоставление фриланс-услуг. И в первом, и во втором случае это негативно скажется на экономике и самих наёмных работниках, которые будут переведены на неполный рабочий день или удалённую работу.
Жадный размер штрафа говорит также о том, что власть серьёзно вознамерилась давить на бизнес и вытаскивать плату из предпринимателей. По закону это очень легко сделать — инспектор является на фирму и требует документы. Конечно, предприниматели будут пытаться «договориться» с инспектором на месте. А значит, законопроект №5130 создаёт новую питательную среду для коррупции и новые рабочие места для «борцунов» с коррупцией.
Всё это говорит о том, что государственная машина приняла в Верховной Раде очередной инструмент для наезда на бизнес. И собирается заниматься узаконенным вымогательством под благовидным предлогом наполнения бюджета и борьбы за права наёмных работников.
Малый бизнес (в частности, ФЛП) и без этого законопроекта массово прекращает государственную регистрацию предпринимательской деятельности. №5130 только ускорит и усугубит эти процессы.
О «приятном сюрпризе» в виде ежемесячной обязательной выплаты 704 гривен ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ >>
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: