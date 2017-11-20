100 лет назад в Украине было то же самое: Грушевский тянул в свою сторону, Скоропадский в свою

Пока не пришли большевики, и не покончили со всеми разногласиями.

Безусловно, надо объединяться. Хотя бы для того, чтобы не пропасть поодиночке. Потому что кроме врага внешнего, есть ещё враг внутренний, который искусно мимикрирует под патриота, врёт, ворует, беспредельничает, и всячески вредит нашей будущей победе.

Но и как сто лет назад в Украине нет национальной идеи, и поэтому объединяться предлагают вокруг "лидеров", в которых та или иная часть холопского населения видит своего доброго царя. А это совершенно негодный подход, потому что нет в природе одного мессии, вокруг которого готовы объединиться все холопы сразу. И снова Петя тянет в свою сторону, Юля в свою, Миша уже объявил себя премьер-министром, и ещё с десяток "лидеров" рангом поменьше стоят в сторонке, и ждут подходящего часа, чтобы вовремя присоединиться к общей вакханалии.

К 2020 году, как и сто лет назад, этот цирк может снова закончиться победой московских большевиков. Чтобы такого не случилось, надо объединяться прямо сейчас - не вокруг одного сомнительного (для бОльшей части населения) "лидера", а вокруг идей, целей, ценностей, принципов, и против общего врага.

С идеями, целями, ценностями и принципами у нас, по обыкновению, туго, потому что в нашей бесцельной "политике" размножаются только беспринципные "вожди". Оставим эти сложные вопросы для будущих дебатов в свободной Украине.

Зато с врагами нам повезло. Их всего два - империалистический "русский мир", захвативший часть Украины; и криминально-чиновничий олигархический царизм, яростно препятствующий ликвидации крепостничества.

Без победы над врагом внутренним победить врага внешнего невозможно. Более того, украинские феодалы абсолютно незаинтересованны в окончании войны, которая приносит им огромные барыши военных заказов, и помогает консолидировать общество вокруг власти.

Поэтому задача номер один - ликвидация царизма. Президентский пост надо упразднить, а функции и полномочия президента вернуть недееспособным сегодня ветвям власти - исполнительной и законодательной. Без ликвидации ничем неограниченной и никак неконтролируемой "президентской вертикали" никакие реформы невозможны, потому что эти реформы царизму не нужны.

Украина должна стать настоящей парламентской республикой с небольшим по численности - до 200 человек - дееспособным парламентом, избираемым на недолгий срок - до двух лет. Вот в рамках парламентаризма и пусть конкурируют идеи, цели, ценности, принципы, и конкретные программы. Может быть, кому-то даже удастся изменить страну всего за 70 дней, кто знает...

Сегодня же вокруг задачи ликвидации царизма и переучреждения республики могут и должны объединиться конкурирующие оппозиционные силы. Не для того, чтобы Юля или Миша, или кто-то там ещё могли объявить себя в сотый раз очередным спасителем отечества, а потому что это единственный способ выжить и сохранить украинскую государственность.

Это беспроигрышный план. Режим Порошенко больше всего боится такого объединения всех своих противников. Потому что дискредитировать такое объединение нельзя, противопоставить республиканским идеям нечего, похитить и вывезти из страны всех противников режима невозможно.

Если все (условно все) маленькие и средненькие "лидеры" и "вожди" страны объединят своих приверженцев, симпатиков и фанатиков в один большой всеукраинский Майдан, который созовёт Учредительное собрание, примет исправленную Конституцию и реанимирует республику - тогда мы можем обойтись малой кровью. На анализы перепуганному гаранту.

Если же "лидеры", "вожди", "мессии" и их религиозно настроенная паства будут продолжать перетягивать одеяло на себя, то деспотия только укрепится, и в конце-концов превратится опять в московскую сатрапию.