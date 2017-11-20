100 лет назад в Украине было то же самое: Грушевский тянул в свою сторону, Скоропадский в свою
Безусловно, надо объединяться. Хотя бы для того, чтобы не пропасть поодиночке. Потому что кроме врага внешнего, есть ещё враг внутренний, который искусно мимикрирует под патриота, врёт, ворует, беспредельничает, и всячески вредит нашей будущей победе.
Но и как сто лет назад в Украине нет национальной идеи, и поэтому объединяться предлагают вокруг "лидеров", в которых та или иная часть холопского населения видит своего доброго царя. А это совершенно негодный подход, потому что нет в природе одного мессии, вокруг которого готовы объединиться все холопы сразу. И снова Петя тянет в свою сторону, Юля в свою, Миша уже объявил себя премьер-министром, и ещё с десяток "лидеров" рангом поменьше стоят в сторонке, и ждут подходящего часа, чтобы вовремя присоединиться к общей вакханалии.
К 2020 году, как и сто лет назад, этот цирк может снова закончиться победой московских большевиков. Чтобы такого не случилось, надо объединяться прямо сейчас - не вокруг одного сомнительного (для бОльшей части населения) "лидера", а вокруг идей, целей, ценностей, принципов, и против общего врага.
С идеями, целями, ценностями и принципами у нас, по обыкновению, туго, потому что в нашей бесцельной "политике" размножаются только беспринципные "вожди". Оставим эти сложные вопросы для будущих дебатов в свободной Украине.
Зато с врагами нам повезло. Их всего два - империалистический "русский мир", захвативший часть Украины; и криминально-чиновничий олигархический царизм, яростно препятствующий ликвидации крепостничества.
Без победы над врагом внутренним победить врага внешнего невозможно. Более того, украинские феодалы абсолютно незаинтересованны в окончании войны, которая приносит им огромные барыши военных заказов, и помогает консолидировать общество вокруг власти.
Поэтому задача номер один - ликвидация царизма. Президентский пост надо упразднить, а функции и полномочия президента вернуть недееспособным сегодня ветвям власти - исполнительной и законодательной. Без ликвидации ничем неограниченной и никак неконтролируемой "президентской вертикали" никакие реформы невозможны, потому что эти реформы царизму не нужны.
Украина должна стать настоящей парламентской республикой с небольшим по численности - до 200 человек - дееспособным парламентом, избираемым на недолгий срок - до двух лет. Вот в рамках парламентаризма и пусть конкурируют идеи, цели, ценности, принципы, и конкретные программы. Может быть, кому-то даже удастся изменить страну всего за 70 дней, кто знает...
Сегодня же вокруг задачи ликвидации царизма и переучреждения республики могут и должны объединиться конкурирующие оппозиционные силы. Не для того, чтобы Юля или Миша, или кто-то там ещё могли объявить себя в сотый раз очередным спасителем отечества, а потому что это единственный способ выжить и сохранить украинскую государственность.
Это беспроигрышный план. Режим Порошенко больше всего боится такого объединения всех своих противников. Потому что дискредитировать такое объединение нельзя, противопоставить республиканским идеям нечего, похитить и вывезти из страны всех противников режима невозможно.
Если все (условно все) маленькие и средненькие "лидеры" и "вожди" страны объединят своих приверженцев, симпатиков и фанатиков в один большой всеукраинский Майдан, который созовёт Учредительное собрание, примет исправленную Конституцию и реанимирует республику - тогда мы можем обойтись малой кровью. На анализы перепуганному гаранту.
Если же "лидеры", "вожди", "мессии" и их религиозно настроенная паства будут продолжать перетягивать одеяло на себя, то деспотия только укрепится, и в конце-концов превратится опять в московскую сатрапию.
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